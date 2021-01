Palmeiras x Santos ao vivo: siga tudo da preparação da final da Libertadores em tempo real

Questionado sobre a ansiedade de jogar a grande final da Copa Libertadores, o treinador do Palmeiras, Abel Ferreira, colocou como "normal" a tensão antes da partida e aproveitou, também, para o elogiar o técnico do Santos, Cuca, citando o currículo do veterano.

"Essa ansiedade é normal, comigo, com Tite, com Klopp, Mourinho, Messi, Ronaldo. É normal comigo, com o Cuca. O que sentimos é completamente normal." admitiu o português. Um dos fatores que muitos consideram que poderia prejudicar a qualidade da final seria a ansiedade de jogar uma partida desse tamanho, considerando que ambas as equipes tem um time relativamente jovem.

Mas Abel garantiu que ambos os lados sentirão a mesma pressão, incluindo o "supercampeão" Cuca e o próprio português, sem títulos tão importantes na carreira até o momento.

"Com relação ao Cuca. Tem 57 anos. É difícil comparar um com 57 e outros com 42. Treinou grandes clubes aqui no Brasil, incluindo o Palmeiras. Tem um currículo muito grande e eu estou aqui." elogiou Abel. "Essa é minha missão como treinador: valorizar o espetáculo, o jogador e o clube. Porque eu não tinha nenhum título."