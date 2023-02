Palmeiras x Inter de Limeira ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Paulistão

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (9), pela oitava rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

O Palmeiras recebe a Inter de Limeira na noite desta quinta-feira (9), no Allianz Parque, às 19h30 (de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada, e do Paulistão Play, no streaming, e do canal da FPF no Youtube.

Quer ver jogos do Paulistão ao vivo? Clique aqui e acesse o UOL PLAY

Vindo de vitória no clássico contra o Santos, o Palmeiras aproveitou para dar dois dias de folga ao elenco e, com os jogadores descansados, deve voltar a mandar a campo seu time titular. O técnico Abel Ferreira não tem desfalques confirmados, além do lesionado Marcelo Lomba. O Verdão é o líder do grupo D, com 14 pontos.

Já a Inter de Limeira está na segunda posição do grupo A, com 10 pontos, e vem de dois triunfos consecutivos. O time do interior paulista vai em busca de mais pontos para ficar cada vez mais perto de assegurar a sua permanência na primeira divisão do estadual.

Prováveis escalações

Escalação do provável Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Gabriel Menino, Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu, Rony e Endrick.

Escalação do provável Inter de Limeira: Léo Vieira, Léo Duarte, Douglas, João Paulo, Zé Mário, Claudinei, Uillian Correia, Matheus Oliveira, Everton Brito, Iago Teles e Chrigor.

Desfalques

Palmeiras

Marcelo Lomba está lesionado.

Inter de Limeira

Sem desfalques confirmados.

Quando é?