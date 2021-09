Palmeiras x Flamengo: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (12), pela 20ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Palmeiras enfrenta o Flamengo neste domingo (12), às 16h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo na Globo, na TV aberta, e no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

O jogo terá arbitragem de Wilton Pereira, de Goiânia, auxiliado por Jorge Fabricio Vilarinho e Cristhian Passos. No VAR, o comando será de Elmo Alves.

Com 35 pontos e a quatro pontos do líder Atlético-MG, o Verdão volta a campo mirando apenas nos três pontos, enquanto o Fla, com 31, busca entrar no G-4.

Quer ver jogos do Brasileirão ao vivo? Clique aqui e acesse o UOL Esporte Clube!

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Vindo de vitória sobre o Athletico-PR na última rodada, o Palmeiras terá os retornos do goleiro Weverton e do lateral-esquerdo Piquerez.

Já o Flamengo terá Gabigol, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Isla, que defenderam suas respectivas seleções.

No entanto, o técnico Renato Gaúcho terá alguns desfalques: Filipe Luís, com lesão na panturrilha, e Diego, com um edema na panturrilha, estão fora.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton, Marcos Rocha, Luan, Gómez e Piquerez; Danilo, Zé Rafael, Raphael Veiga e Dudu; Wesley e Rony.

Provável escalação do Flamengo: Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio (Léo Pereira), Gustavo Henrique e Renê; Willian Arão, Thiago Maia (Andreas Pereira), Arrascaeta e Éverton Ribeiro; Michael e Gabriel.

Veja informações da partida! Jogo: Palmeiras x Flamengo Quando e que horas? Domingo, 12 de setembro de 2021, às 16h (de Brasília). Local: Allianz Parque - São Paulo, SP.

Qual é o número do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PALMEIRAS

JOGOS CAMPEONATO DATA Palmeiras 0 x 2 Cuiabá Brasileirão 22 de agosto de 2021 Palmeiras 2 x 1 Athletico-PR Brasileirão 29 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Chapecoense x Palmeiras Brasileirão 18 de setembro de 2021 17h (de Brasília) Palmeiras x Atlético-MG Copa Libertadores 21 de setembro de 2021 21h30 (de Brasília)

FLAMENGO

JOGOS CAMPEONATO DATA Grêmio 0 x 4 Flamengo Copa do Brasil 25 de agosto de 2021 Santos 0 x 4 Flamengo Brasileirão 28 de agosto de 2021

Próximas partidas