Flamengo: Renato Gaúcho ganha lista de problemas para duelo contra o Palmeiras

Treinador teve período livre para treinos, mas teve que conviver com problemas musculares e lesões no elenco

Por conta da data FIFA, o Flamengo teve um período livre para treinar e não entra em campo desde o dia 28 de agosto, quando venceu o Santos por 4 a 0 na Vila Belmiro. Apesar da pausa, Renato Gaúcho ganhou vários problemas para o confronto contra o Palmeiras, neste domingo (12), pelo Campeonato Brasileiro.

Na última quinta-feira (09), por exemplo, o meia Diego Ribas sentiu dores na panturrilha. O jogador realizou exame que constatou um edema no local. O capitão do time virou dúvida para o confronto. Além dele, Bruno Henrique, que se recupera de uma lesão na coxa, é desfalque certo.

O zagueiro Rodrigo Caio, que não entra em campo desde o dia 25/07, vem treinando com o grupo, mas também não tem presença garantida no confronto. Assim como lateral-esquerdo Renê.

Outro jogador que é desfalque garantido é Filipe Luís, também com problema na panturrilha. Sem o seu reserva imediato à disposição, a vaga deve cair no colo do jovem Ramon ou Renato Gaúcho pode optar por Rodinei improvisado.

Mesmo com o período de treinos, Renato também não bateu o martelo sobre Kenedy, que ainda aprimora a parte física e não tem presença garantida diante do Palmeiras. Willian Arão e Léo Pereira tiveram dores musculares e serão reavaliados antes da viagem para São Paulo.

Com vários desfalques, Renato Gaúcho conta com o retorno dos convocados. Gabigol e Everton Ribeiro se apresentam neste sábado (11), no Ninho do Urubu. Maurício Isla chega em São Paulo na noite desta sexta-feira (10) e se junta a delegação no sábado, na capital paulista. Arrascaeta é outro que se junga ao elenco em São Paulo, também no sábado.