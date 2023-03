Palmeiras insiste em volante Allan, mas Atlético-MG já negocia renovação

Após os mineiros recusarem € 11 milhões pelo volante, paulistas ainda não enviaram nova proposta e nem marcaram reunião para avanço do negócio

O Palmeiras não desistiu da contratação do volante Allan no mercado da bola, mas o Atlético-MG não deseja liberá-lo e já até negocia a renovação contratual do jogador, como soube a GOAL. Ainda não foi enviada nova proposta e nem sequer há reunião para discutir a situação nos próximos dias.

A última proposta enviada pelo Palmeiras foi de € 11 milhões (R$ 61,4 milhões na cotação atual). O Galo recusou o valor oferecido e voltou a exigir um montante superior a € 15 milhões (R$ 83,73 milhões) pela liberação do atleta para o futebol brasileiro.

Desde então, as partes não tocaram novamente no assunto. Não há qualquer reunião prevista para discutir a situação do jogador entre Atlético-MG e Palmeiras neste momento.

Os paulistas são cautelosos e estudam novos moldes para a compra do volante de 26 anos no mercado da bola. Esta é uma situação que permanece indefinida na Academia de Futebol.

Sem novo contato oficial do Palmeiras, o diretor de futebol do Atlético-MG, Rodrigo Caetano, conversa com o estafe do jogador, liderado pelo empresário Giuliano Bertolucci, sobre possível renovação e valorização salarial. Allan tem contrato na Cidade do Galo até 31 de dezembro de 2025.

O Atlético-MG detém 70% dos direitos econômicos de Allan, enquanto o restante — 30% dos direitos econômicos — pertence ao próprio atleta.