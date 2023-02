Internacional ainda quer volante; Fabricio Díaz e Gustavo Cuéllar são prediletos

Clube já contratou Gabriel Baralhas e Charles Aránguiz para a posição em 2023, mas ainda deseja mais um nome

O Internacional segue à procura de um volante no mercado da bola para 2023. Mesmo depois de contratar Gabriel Baralhas e acertar um pré-contrato com Charles Aránguiz, a diretoria deseja mais um nome para a posição. O principal empecilho é que não há pretensão de gasto elevado pela aquisição do atleta, como soube a GOAL.

O Colorado tem um limite para o gasto — o clube tenciona pagar até US$ 2 milhões (R$ 10,42 milhões na cotação atual) pelo novo jogador. Existem, inclusive, dois nomes no radar da cúpula: o uruguaio Fabricio Díaz, do Liverpool Montevidéu, e o colombiano Gustavo Cuéllar, do Al Hilal, da Arábia Saudita.

O Inter monitora a situação de Fabricio Díaz, assim como outros clubes do Brasil — Corinthians, Flamengo e Palmeiras também avaliam o investimento no estrangeiro. O Liverpool, do Uruguai, pede US$ 6 milhões (R$ 31,26 milhões) pela liberação do jogador de 20 anos. O jogador tem contrato até 31 de maio de 2026 no futebol uruguaio.

Outro nome que ainda agrada à diretoria é o de Gustavo Cuéllar, de 30 anos. O meio-campista deu sinal positivo para a volta ao Brasil, onde defendeu as cores do Flamengo entre 2016 e 2019. No entanto, o Al Hilal é quem veta a liberação do atleta. Os sauditas só aceitam liberá-lo a partir de julho, ao término da temporada local.

O clube da Arábia Saudita quer receber cerca de US$ 5 milhões (R$ 26,05 milhões) com a possível venda do jogador, que chegou a se aproximar de um acordo com o Vasco antes do Mundial de Clubes. Os cariocas, no entanto, ouviram que ele não seria liberado antes do encerramento da temporada local.

Gustavo Cuéllar está disposto a reduzir o salário para jogar no Brasil novamente — ele recebe €3,6 milhões (R$ 19,57 milhões) por temporada. No entanto, topa se adequar à realidade do Brasil para retornar à América do Sul.

Os dois estrangeiros são tratados como prioridades no Beira-Rio, mas há também outros nomes que agradam, mesmo no futebol brasileiro. A diretoria conversa sobre a possibilidade de investimento em um atleta da posição nesta temporada, mas não quer desembolsar um valor muito elevado.