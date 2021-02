Os memes da segunda derrota do Palmeiras no Mundial; time fica em 4º lugar

O Alviverde ficou na quarta posição, após derrota para o Al Ahly, e volta do torneio da Fifa sem ter feito gols no tempo regulamentar

Grande sonho da torcida palmeirense, não foi desta vez que o Palmeiras volta para casa com o Mundial após bater outros campeões continentais. Depois de perder para o Tigres, do México, na semifinal, os atuais campeões da Libertadores da América foram derrotados pelo Al Ahly, do Egito, na disputa de pênaltis após um empate sem gols. A quarta colocação, que marca a pior campanha de um time brasileiro ou sul-americano no certame da Fifa, causa um impacto no ânimo dos palmeirenses e, claro, grande felicidade para quem gosta de provocar os alviverdes.

Se nos últimos anos, enquanto tenta convencer a Fifa a equivaler a Copa Rio de 1951 ao título mundial, o Palmeiras vem sofrendo com as provocações de rivais, sob o meme do “Palmeiras não tem Mundial”, a participação ruim na edição 2020 do torneio promete aumentar ainda mais o peso dos memes na internet e das provocações. Isso porque, além do quarto lugar, o Alviverde foi o único time brasileiro na disputa do Mundial de Clubes da Fifa a não ter conseguido balançar as redes no tempo regulamentar.

Considerando também a antiga Copa Intercontinental em parceria ao Mundial de Clubes da Fifa, apenas Cruzeiro e Palmeiras não fizeram gols em suas duas participações. Antes de chegar ao Qatar, os alviverdes perderam a decisão de 1999 por 1 a 0 contra o Manchester United. Enquanto os palmeirenses lamentam, torcedores adversários – especialmente do estado de São Paulo e o Flamengo – se divertem em brincadeiras e meme. Coisas do futebol.

