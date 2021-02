Palmeiras repete desempenho fraco e paga preço caro: fim do sonho do Mundial

Em mais uma exibição fraca dos comandados de Abel Ferreira, Palmeiras perde para o Tigres e está fora da briga pelo Mundial de Clubes

Chegou ao fim o sonho do título mundial do Palmeiras na temporada de 2020. Derrotado por 1 a 0 na partida contra o Tigres do México nas semifinais da competição, o Verdão agora disputa a medalha de terceiro lugar.

Após um bom início na partida, onde conseguiu manter o controle da bola, o Verdão foi envolvido pela equipe mexicana, que pressionava a saída de bola dos paulistas e criava boas oportunidades com cruzamentos e em infiltrações pelo lado direito, onde Marcos Rocha teve muitas dificuldades.

Com o gol do Tigres aos 10 do segundo tempo, marcado pelo francês Gignac após pênalti bobo de Luan, o que se viu em campo foi um Palmeiras nervoso, que reclamava muito com a arbitragem e errava na execução de sua transição. Os infames lançamentos do campo de defesa passaram a ser a principal estratégia do time, e foram facilmente neutralizados pela zaga mexicana, seja com cortes ou com o uso eficiente da linha de impedimento.

O fraco desempenho do Palmeiras não é exatamente uma novidade nas últimas semanas. Desde a derrota por 2 a 0 para o River no jogo de volta das semis, que quase tirou o time da Libertadores, o time vem oscilando muito. Com exceção da goleada sobre o Corinthians no clássico do Brasileirão e de um bom desempenho no empate contra o Grêmio, o time passou longe de mostrar o bom futebol do final de 2020.

Mesmo com a vitória nos acréscimos e consequente título da Libertadores contra o Santos, é impossível não citar o jogo ansioso e burocrático do Verdão na grande final, que lembrou em diversos pontos a partida deste domingo (7) contra o Tigres, onde o time não conseguiu criar muitas chances para marcar.

A derrota não deixa de ser uma decepção, especialmente para uma torcida que aguardava uma final contra o Bayern de Munique e até mesmo o possível título mundial, tão cobiçado pelo clube. Mesmo com o resultado negativo, é preciso valorizar o trabalho de Abel Ferreira e do elenco alviverde na conquista do troféu continental.

Ainda pelo Mundial de Clubes, o Palmeiras volta a campo na quinta-feira (11), para disputar o terceiro lugar contra o perdedor do confronto entre Al Ahly e Bayern de Munique. Na sequência da temporada, os comandados de Abel ainda decidem a final da Copa do Brasil contra o Grêmio, nos dias 28 de fevereiro e 7 de março.