Palmeiras x Defensa y Justicia: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta terça-feira (18), pela quinta rodada da Copa Libertadores; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Palmeiras recebe o Defensa y Justicia nesta terça-feira (18), às 19h15 (de Brasília), pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, mas já classificado às oitavas de final. A partida terá transmissão ao vivo na Conmebol TV, no serviço de pay-per-view. Na Goal, o torcedor também acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Palmeiras x Defensa y Justicia DATA Terça-feira, 18 de maio de 2021 LOCAL Allianz Parque - São Paulo HORÁRIO 19h15 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: André Cunha (URU)

Assistentes: Richard Trinidad (URU) e Nicolas Taran (URU)

Quarto árbitro: Andres Matonte (URU)

VAR: Ubaldo Aquino (PAR)

ONDE VAI PASSAR?



Palmeiras busca se manter invicto na Libertadores / Foto: Getty Images

A Conmebol TV, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta terça-feira (18), às 19h15 (de Brasília). Na Goal, o torcedor também acompanha o jogo em tempo real.

Quais são os canais da Conmebol TV?

Sky

220 e 221 SD; 620 e 621 HD

os canais também estarão disponíveis no Sky Play, serviço de streaming da operadora

Net/Claro

711, 712, 713 e 714

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Invicto na Libertadores com quatro vitórias em quatro jogos, o Palmeiras entra em campo não só classificado de forma antecipada para as oitavas da final, como também finalista do Campeonato Paulista. Após a vitória sobre o Corinthians por 2 a 0 no domingo (16), o Verdão volta suas atenções para o torneio sul-americano antes de encarar o São Paulo nesta quarta-feira (19), pelo primeiro jogo da decisão do estadual.

Já o Defensa y Justicia, com apenas cinco pontos, aparece na vice-liderança do grupo A, e briga com o Independiente del Valle pela outra vaga na próxima fase.

Agora é pensar no próximo jogo!

Provável escalação do Palmeiras: Weverton, Luan, Gustavo Gómez e Renan; Marcos Rocha, Danilo, Patrick de Paula, Raphael Veiga e Victor Luis; Rony e Luiz Adriano.

Provável escalação do Defensa y Justicia: Unsaín; Emanuel Brítez, Juan Rodríguez, Néstor Breitenbruch e Nahuel Gallardo; Matías Rodríguez, Nicolás Tripichio e Raúl Loaiza; Tomás Ortiz, Gabriel Hachen e Walter Bou.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Bragantino 0 x 1 Palmeiras Paulista 14 de maio de 2021 Corinthians 0 x 2 Palmeiras Paulista 16 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Palmeiras x São Paulo Paulista 19 de maio de 2021 A definir São Paulo x Palmeiras Paulista 23 de maio de 2021 A definir

DEFENSA Y JUSTICIA

JOGO CAMPEONATO DATA Tucuman 5 x 0 Defensa y Justicia Campeonato Argentino 8 de maio de 2021 Universitario 1 x 1 Defensa y Justicia Libertadores 13 de maio de 2021

Próximas partidas