Finais do Paulistão: classificados, datas e mais da edição 2021

Palmeiras garantiu a vaga na grande decisão e agora aguarda pelo vencedor do confronto entre São Paulo e Mirassol

O Campeonato Paulista 2021 está chegando próximo ao fim e já tem um finalista definido: o Palmeiras venceu o Corinthians em duelo único válido pela semifinal e confirmou a vaga na grande decisão pelo segundo ano seguido. O adversário do Verdão será o vencedor do duelo entre São Paulo e Mirassol, na noite deste domingo (16).

Veja a data, o horário, e onde assistir à final do Campeonato Paulista!

QUANDO SERÁ A FINAL DO CAMPEONATO CARIOCA 2021

A final será decidida em dois jogos, ida e volta, sendo que a primeira partida está agendada inicialmente para o dia 19, quarta-feira, enquanto a segunda acontece no dia 23, com os horários ainda a serem confirmados, assim como as datas.

Em caso de empate nas duas partidas, a decisão será nas penalidades.

Mais artigos abaixo

A CAMPANHA DO PALMEIRAS



Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras chegou à reta final da primeira fase do Campeonato Paulista correndo risco de não avançar à fase final da competição, já que em muitas partidas atuou com equipes alternativas. No entanto, o time deu uma arrancada nas últimas três rodadas, contou com a ajuda do próprio Corinthians e se classificou.

Nas quartas de final, o Verdão eliminou o RB Bragantino por 1 a 0, em Bragança Paulista. Já na semifinal, o Alviverde bateu o Corinthians por 2 a 0 na Neo Química Arena e garantiu a passagem à mais uma final do Paulistão.

ONDE ASSISTIR À FINAL DO CAMPEONATO CARIOCA?

A Rede Globo transmitirá os jogos na TV aberta. A grande decisão também terá transmissão do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.