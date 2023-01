Palmeiras faz consulta por Walace, volante da Udinese

Volante de 27 anos se torna opção para o clube paulista no mercado da bola, mas negócio é considerado muito caro

Depois de desistir de Matheus Henrique, do Sassuolo, e Jean Lucas, do Monaco, o Palmeiras fez uma consulta pelo volante Walace, da Udinese, no mercado da bola, como soube a GOAL. Os paulistas entendem que o jogador é muito caro e só estão dispostos a fazer um investimento em caso de redução dos valores.

O jogador de 27 anos é visto como o nome ideal para repor a saída de Danilo, vendido ao Nottingham Forest, da Inglaterra, por £18 milhões (R$ 114 milhões ou €20,4 milhões). Na Academia de Futebol, acreditam que o atleta tem as mesmas características do meio-campista de 21 anos.

O Palmeiras é cauteloso ao tratar a situação de Walace, porque entende que o jogador está valorizado no futebol italiano. O volante foi titular em 19 dos 21 jogos disputados pela Udinese na temporada — só ficou fora dos compromissos da Coppa Itália.

O principal entrave na busca por Walace é a valorização do atleta. Em julho do ano passado, o Flamengo tentou a contratação do jogador e ofereceu €8 milhões (R$ 43 milhões à época) ao clube italiano. A situação não avançou na ocasião.

O Palmeiras não pretende oferecer nem perto do valor sugerido pelo Flamengo. Portanto, entende que a situação é bastante difícil. Hoje, o clube mapeia o mercado da bola à procura de um volante e estuda outras possibilidades além de Walace.

Recentemente, a diretoria esfriou as conversas por Matheus Henrique, que poderia deixar o Sassuolo por €6 milhões (R$ 33,5 milhões) ou até um valor inferior, e por Jean Lucas, que só deixaria o Monaco por €6,5 milhões (R$ 36,4 milhões) à vista no mercado da bola.