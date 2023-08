Palmeiras atende a pedido de Abel Ferreira e veta saídas de Rony e Gustavo Gómez

Paulistas não pretendem negociar jogadores; a ausência de reforços é um dos motivos para a posição do clube na janela de transferências

O Palmeiras não pretende negociar os principais jogadores do elenco no mercado da bola. A postura é para atender a um pedido do técnico Abel Ferreira, como soube a GOAL. Recentemente, a diretoria comunicou a decisão aos atletas e empresários.

Rony desperta interesse de clubes da Arábia Saudita, e Gustavo Gómez está na mira do Al Ittihad, do mesmo país. As informações foram divulgadas anteriormente por ESPN e Uol e confirmadas pela reportagem da GOAL. Mesmo com a busca dos clubes, os paulistas não querem liberá-los.

A presidente Leila Pereira ouviu o pedido do técnico Abel Ferreira para a manutenção do elenco até o fim da temporada e está disposta a atendê-lo. A mandatária palmeirense acredita que uma venda neste momento enfraqueceria o elenco e não deseja ser responsabilizada por esta decisão, independentemente dos valores oferecidos.

Outro ponto que também acarreta na decisão é a falta de reforços na janela de transferências mais recente — o Palmeiras não fez nem uma contratação sequer durante o período. Os paulistas e o Atlético-MG foram os únicos que não registraram reforços. Há uma pressão da torcida sobre a diretoria por causa da atuação no mercado da bola, e uma venda intensificaria as reclamações.

Situação de Rony

Cesar Greco/Palmeiras

Rony tem contrato na Academia de Futebol até 31 de dezembro de 2025. Há um acordo verbal entre o estafe do jogador e a diretoria de futebol do Palmeiras para que haja transparência em eventuais consultas vindas do exterior. No entanto, o clube tem recusado ofertas que surgem pela aquisição do atacante de 28 anos.

Recentemente, um dos empresários do jogador, Hércules Júnior, revelou que há quatro interessados da Arábia Saudita em contratá-lo, mesmo que não tenha dito quais clubes demonstram desejo na aquisição do atleta.

Titular absoluto de Abel Ferreira nesta temporada, ele disputou 42 partidas, somando 3.165 minutos em campo. No período, marcou 13 gols e deu nove assistências para os companheiros.

Futuro de Gustavo Gómez

Getty Images

O Palmeiras já havia descartado uma proposta de US$ 10 milhões (R$ 48,82 milhões na cotação atual) do Al Nassr, da Arábia Saudita. A procura aconteceu em julho deste ano, e a presidente Leila Pereira avisou que só negociaria o jogador pela multa rescisória, avaliada entre € 25 milhões (R$ 131,95 milhões) e € 30 milhões (R$ 158,34 milhões).

Hoje, o Al Ittihad, do mesmo país, demonstra interesse na aquisição do atleta. Embora os números não sejam revelados, o clube está disposto a fazer uma proposta semelhante à apresentada pelo rival local.

Gustavo Gómez tem contrato na Academia de Futebol até 31 de dezembro de 2026. Na atual temporada, ele disputou 46 partidas pelo Palmeiras, somando 4.095 minutos em campo. No período, marcou cinco gols e deu cinco assistências.