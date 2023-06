Palmeiras e estafe de Rony têm acordo por transparência em sondagens

Existe um acordo de cavalheiros entre diretoria e empresário do jogador para que consultas de outros clubes sejam comunicadas entre as partes

O Palmeiras e os representantes de Rony têm um acordo verbal para adotar transparência em toda e qualquer consulta no mercado da bola, como soube a GOAL. Isso significa que, se uma das partes for contatada por um interessado, deve comunicar imediatamente à outra, mesmo que não haja avanço nas tratativas.

O combinado foi alinhado pelo diretor de futebol do clube, Anderson Barros, e pelo agente do atacante, Hércules Júnior. A dupla fez um acordo de cavalheiros logo após a transferência do atleta para a Academia de Futebol, no início de 2020.

Até o momento, as partes têm seguido o acordo à risca. Em todas as consultas feitas pelo atacante de 28 anos, o responsável por receber o contato comunicou ao outro lado sobre o interesse. Nesta terça-feira (13), o portal Uol informou que o atleta recebeu procuras do mundo árabe — clube e estafe do atleta não confirmam a informação oficialmente.

Rony tem contrato na Academia de Futebol até 31 de dezembro de 2025 e é tratado como um dos principais nomes do elenco comandado por Abel Ferreira. O atacante, que desempenha a função de centroavante sob o comando do atual treinador, tem 29 partidas em 2023, somando 2.237 minutos em campo. No período, fez nove gols e deu oito assistências.

O atacante chegou ao Palmeiras em janeiro de 2020 por € 6 milhões (R$ 31,5 milhões na cotação atual). Ele defendia as cores do Athletico-PR antes da transferência para o clube paulistano. Desde que chegou à Academia de Futebol, conquistou três edições do Paulistão (2020, 2022 e 2023) e duas da Libertadores (2020 e 2021). Ele ainda foi campeão de Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil e Brasileirão.