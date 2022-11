Palmeiras, a festa do título no Brasileirão 2022 e a despedida de Scarpa

A equipe de Abel Ferreira bateu o América-MG, de virada, por 2 a 1 em noite de festa no Allianz Parque

Foi uma noite de festas dentro do Allianz Parque. Já campeão brasileiro de 2022, o Palmeiras recebeu o América-MG e venceu por 2 a 1. Uma partida que ficou marcada por dois acontecimentos distintos e importantes: a celebração com a entrega do troféu perante os torcedores, com show de fogos em meio às comemorações, e a despedida de Gustavo Scarpa diante dos torcedores alviverdes.

Scarpa, que será jogador do Nottingham Forest na Inglaterra, marcou um dos gols na vitória palmeirense. De pênalti, o craque do Palmeiras neste título brasileiro igualou o marcador depois de Benítez ter aberto a contagem para o América. No segundo tempo Murilo deus números finais, de cabeça, após completar cruzamento de Gabriel Menino.

O protagonismo em campo seguia com Scarpa, bastante aplaudido pelos torcedores que encheram o Allianz Parque para se despedirem do ídolo. Em 230 jogos, foram 42 gols, 56 assistências e vários títulos conquistados. Substituído na parte final do segundo tempo, o camisa 14 deixou o gramado sob os gritos de “obrigado”.

Após o apito final, em meio à festa de entrega do troféu, Scarpa esteve ao lado do capitão Gustavo Gómez para erguer a taça. “Consegui escrever meu nome na história deste time, deste clube, e isso é muito gratificante. Só quem jogou no Palmeiras sabe a importância disso”, disse aos microfones do Premiere FC um emocionado Scarpa. O meia fez seu último jogo no Allianz Parque, mas não descarta entrar em campo contra o Internacional, no Beira-Rio, na derradeira rodada do Brasileirão.