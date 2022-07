Palmeiras 0 x 2 Athletico-PR: gols, reencontro com Felipão e Verdão com menos vantagem

Jogando em casa, o Alviverde acabou perdendo a chance de disparar na liderança; veja sobre o jogo da 15ª rodada

Apesar do favoritismo, o Palmeiras, jogando em casa, acabou derrotado pelo Atlético-PR, comandado por Felipão, neste sábado (2), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a derrota por 2 a 0, o Verdão perdeu a chance de abrir cinco pontos de vantagem na liderança.

Jogando no Allianz Parque, o Palmeiras, que não perdia para o Furacão há oito jogos, não fez uma boa partida e acabou sofrendo sua segunda derrota no Brasileirão. Apesar do resultado, o time de Abel Ferreira segue na liderança da competição, enquanto o Athletico, que marcou com Vitor Rique e Vitor Bueno, deu uma boa escalada, e agora ocupa a segunda posição na tabela.

O começo da partida foi bem controlado pelo Palmeiras, que chegou a ter algumas chances de gol, mas não conseguiu aproveitar. O Furacão, então, começou a se impor na partida, até conseguir abrir o placar aos 36 minutos do primeiro tempo, quando Vitor Roque desviou uma testada de Rômulo para dentro do gol.

Palmeiras 0x1 Athletico



GOL : Vitor Roque ⚽️🎯

Assistência: Romulo pic.twitter.com/fdoI1GYBig — Mundo dos Gols Oficial (@MundodosgolsOFC) July 3, 2022

O baque foi grande para o Verdão, que aproveitou o final da primeira etapa para tentar igualar o placar novamente. No entanto, Dudu mandou uma boa chance pelo lado do gol, assim como Scarpa que não conseguiu pegar bem na bola após bom cruzamento do camisa 7. Fim de primeiro tempo amargo para a torcida do Verdão.

Boas chances para os dois lados na volta do intervalo. Mas quem se deu melhor foi o Furacão, que teve um pênalti marcado a seu favor quando o VAR chamou Bráulio da Silva Machado para verificar o toque de mão de Piquerez. Vitor Bueno bateu bem, sem chances para Weverton, que é bom pegador.

Palmeiras 0x2 Athletico



Assistência: Vitor Bueno ⚽️🎯 pic.twitter.com/w4udU0IEAg — Mundo dos Gols Oficial (@MundodosgolsOFC) July 3, 2022

Abel Ferreira até tentou movimentar o jogo com mudanças, mas o time enfrentou muitas dificuldades. As principais jogadas do Verdão foram com Gustavo Scarpa, que não conseguiu aproveitar nenhuma das chances que teve, ou com bolas lançadas na área. O goleiro Bento também atrapalhou bastante o jogo do Palmeiras, fazendo boas defesas, principalmente na reta final da partida, que ficou um ataque contra defesa.

No final, em uma arrancada do Furacão, Gabriel Menino acabou levando cartão vermelho direto por parar Terans com uma falta na entrada da área.

O próximo compromisso do Palmeiras é na quarta-feira (6), no jogo de volta das oitavas de final da Libertadores, contra o Cerro Porteño, que tem a difícil missão de reverter um 3 a 0 sofrido em casa. Já o Furacão vai ao Paraguai para o segundo duelo contra o Libertad, levando consigo uma vantagem de 2 a 1 construída em Curitiba.