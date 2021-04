Pai e agente de Haaland visitam representante do presidente do Barcelona na Espanha

Mino Raiola e Alf-Inge Haaland, que cuidam da carreira do centroavante do Borussia Dortmund, foram vistos na Catalunha nesta quinta-feira

O Barcelona segue procurando um meio de fazer Lionel Messi seguir no clube após o final da temporada, e montar um time competitivo para o argentino certamente é um bom começo para isso. Mas enquanto a saída de Aguero do Manchester City abre portas para ele se juntar a seu compatriota e amigo pessoal na Catalunha, o empresário e o pai de Erling Haaland estão na Espanha para conversar com um representante do Barça.

Segundo as informações, divulgadas pelo jornal Sport, da Catalunha, Mino Raiola, que agencia a carreira do atacante do Borussia Dortmund, e Alf-Inge Haaland, pai do jogador, desembarcaram em Barcelona na manhã desta quinta-feira (01) e foram recebidos por um homem de confiança de Joan Laporta, novo presidente do clube - que, inclusive, afirmou que poderia fazer Messi renovar com o clube.

#FCB 🔵🔴 #ExclusivaSPORT 🚨



💣 ¡El bombazo del mes y estamos a día 1!



🔥 Mino Raiola y el padre de Haaland, en Barcelona pic.twitter.com/mUmb7MX4wc — Diario SPORT (@sport) April 1, 2021

Laporta mantém um bom relacionamento com Mino Raiola, que é um dos maiores empresários do futebol mundial e que recentemente afirmou que talvez teria sido melhor para a carreira de Haaland deixar o Dortmund na última janela de transferências.

No centro Joan Laporta, presidente do Barça / Foto: Getty Images

Que o atacante norueguês é um dos nomes mais badalados do mercado não é novidade, mas a relação entre seu empresário e o mandatário Blaugrana poderia pesar na hora das negociações. Além do Barcelona, Real Madrid e Manchester City são tidos como os principais interessados no centroavante de apenas 20 anos de idade.

No entanto, a situação financeira dos gigantes espanhóis não é das melhores - o próprio presidente de LaLiga duvidou que Haaland pudesse se transferir para o futebol espanhol na próxima temporada - , situação que definitivamente não se aplica à equipe de Guardiola e cia.

Além disso, com a saída de Sergio Aguero nos próximos meses, que não irá renovar com os Citizens, o clube de Manchester deve ir atrás de um novo centroavante para substituir o argentino, apesar de ter Gabriel Jesus no elenco.