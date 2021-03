"Messi vai embora do Barcelona se eu não me eleger presidente": o ultimato de Joan Laporta

O candidato está confiante de que pode convencer o argentino a renovar seu contrato com o clube

Joan Laporta, candidato à presidência do Barcelona, está convicto de que Lionel Messi vai embora do time catalão se ele não for eleito para o cargo nas eleições que acontecem no final de março. O contrato do camisa 10 com o clube acaba ao final da atual temporada.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Já são 20 anos defendendo o Barcelona em uma história que começou ainda nas categorias de base, agora, porém, Messi pode deixar o clube. Perto de ter seu contrato com o Barça encerrado, o craque argentino ainda não definiu o seu futuro, pelo menos não de forma oficial, após a tentativa de saída ao fim de 2019-20.

As especulações sobre onde Messi vai jogar a partir da próxima temporada crescem cada vez mais, conforme o término do contrato se aproxima. Grandes times da Europa aparecem como supostos interessados na contratação do camisa 10, mas nada oficial foi feito ainda.

Como já era de se esperar, um dos principais temas entre os candidatos à presidência do clube catalão é a permanência - ou não - do maior artilheiro do time. O ex-presidente culé, Joan Laporta, porém, acredita que apenas ele entre os candidatos é capaz de convencer Messi a ficar.

Concorrendo ao cargo contra Victor Font e Toni Freixa, Laporta disse em um debate entre os candidatos que sua boa relação com o argentino pode ajudar no processo de renovação. "Tenho certeza de que, se outra pessoa vencer as eleições, Messi não ficará no clube", disse Laporta em um debate entre os três candidatos. Tenho uma boa relação com ele, há muito respeito", afirmou o político.

Uma grande questão que o Barcelona tem contra si é a grave crise que está atravessando. Em meio à investigações criminais, que levaram à prisão do ex-presidente Josep Maria Bartomeu, e uma instabilidade dentro de campo, o Barça enfrenta uma série dificuldades financeiras, que podem atrapalhar a renovação de Messi, assim como os escândalos, que têm incomodado o argentino.

Laporta, porém, garante que Messi não é movido pelo dinheiro, mas sim com base naquilo que é melhor para sua carreira. "Faremos uma oferta com base na situação do clube.Talvez não possamos competir financeiramente, mas Messi não é governado pelo dinheiro. Ele quer encerrar sua carreira no nível mais alto possível".

Enquanto o futuro de Messi no Barcelona segue em aberto, PSG, Manchester City e Inter de Milão aparecem frequentemente como possíveis interessados no futebol do seis vezes melhor do mundo. Uma ida à MLS, mais especificamente para a Inter de Miami, time de David Beckham, também não foi descartada.