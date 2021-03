Gabriel Jesus diz que Aguero é “melhor da história do City” e vê sua responsabilidade aumentar

O atacante elogiou o companheiro de equipe e contou sobre o que ainda pretende aprender com o argentino

Desde a contratação de Gabriel Jesus, ao final de 2016, muito já se comentou sobre a possibilidade do brasileiro ser o eventual sucessor de Sergio Aguero, alguém que mesmo na época já era considerado uma lenda no Manchester City. Agora, mais de quatro anos depois, isso finalmente poderá se concretizar: o argentino, com contrato até o final da temporada atual, não terá o vínculo renovado para 2021-22.

Com 32 anos, o atacante deixa os Citizens, como o próprio clube já confirmou em comunicado oficial, como o grande símbolo da primeira era vitoriosa do time no século, como um dos ídolos máximos de sua torcida e, para o próprio Gabriel Jesus, como o maior jogador de sua história.

"Para mim, ele é o melhor jogador da história do Manchester City." declarou o brasileiro em entrevista concedida à Sky Sports. "Eu sempre tento aprender com ele, mas ele é um atacante diferente de mim. Ele marca mais gols do que eu. Eu trabalho com ele todos os dias, jogo com ele sempre, posso dizer: ele é mais atacante do que eu. Quando nós jogamos juntos, eu marco um gol, ele marca dois. Quando eu marco dois, ele marca três. Eu ainda quero aprender a jogar dessa maneira nos próximos anos."

Assim, a tendência - caso o City não acerte com Erling Haaland ou Danny Ings, algo que se especula na mídia inglesa - é que Gabriel Jesus tenha que assumir uma responsabilidade maior: ser o principal atacante da equipe comandada por Pep Guardiola.

É claro: nos últimos anos, com Aguero sofrendo com lesões e constantemente ficando de fora de confrontos importantes para o clube inglês, o brasileiro já teve o "gostinho" de ser o grande artilheiro de um dos principais times da Europa. Mas até mesmo esta última forma de Aguero, lesionado e não tão efetivo quanto outrora, era uma sombra relevante para o atacante de 24 anos, principalmente pelo que significa para a torcida do atual líder da Premier League.

Mas Gabriel Jesus não se vê pressionado com essa carga de responsabilidades. Por mais que queira fazer mais gols e jogar mais dentro da área do que está acostumado, acredita que pode cumprir o desafio e continuar levantando troféus.

"Pressão para mim é se você precisa acordar cedo para colocar comida em casa, não jogar futebol." opinou. "Eu sei que tenho que marcar gols e ajudar meu time, pois atacantes vivem de gols, e eu sempre tento marcar em todos os jogos, mas as vezes não é assim. Eu prefiro fazer o necessário e comemorar títulos junto dos meus companheiros no final da temporada."

Após a pausa para a data Fifa, o Manchester City de Sergio Aguero - por pouco tempo - e Gabriel Jesus volta aos gramados neste próximo sábado (3), às 13h30 (de Brasília), diante do Leicester City, pela Premier League.