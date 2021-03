Qual deve ser o próximo time de Sergio Aguero após deixar o Manchester City?

O time inglês anunciou que não renovará o vínculo com o argentino, que estará no mercado ao fim da temporada

E Sergio Aguero não ficará no Manchester City para 2021-22. O clube divulgou em nota oficial que o contrato do argentino, que só vai até o fim do ano, não será renovado. Dessa forma, o ídolo do clube ficará livre no mercado para decidir o seu futuro e será, obviamente, um dos grandes nomes da próxima janela de transferências.

Mas qual será o futuro do jogador? Enquanto o time comandado por Pep Guardiola deve ir atrás de Erling Haaland como seu novo centroavante titular, o futuro do atleta é mais incerto: vários times já estariam brigando para contar com a sua contratação.

O principal deles, ao menos neste momento, seria o Barcelona. A sondagem do clube catalão já estaria acontecendo a um bom tempo: a principal arma para atrair Aguero seria o seu grande amigo Lionel Messi, que também está com o futuro indefinido - assim, trazer o atacante seria um jeito de possivelmente manter o craque no Camp Nou.

Segundo o AS, jornal de Madri, inclusive, ambas as partes já estariam acertadas, ao menos verbalmente, desde o começo do mês. Assim, Aguero chegaria ao final da temporada para assumir a titularidade da posição.

O problema para o Barcelona é que o todo-poderoso PSG teria entrado na negociação. Os franceses tem um poderio financeiro muito maior que os catalães neste momento e teriam o interesse de juntar o argentino com Neymar e Mbappé, formando um "trio dos sonhos" por, no mínimo, uma temporada - já que o vínculo de Mbappé termina ao final de junho de 2022. O atleta seria o principal nome da lista de Mauricio Pochettino para reforçar o elenco dos parisienses.

🚨 URGENTE 🚨



O @ManCity confirma que Sergio Aguero vai deixar o clube ao fim da temporada. 👋



É o fim de uma era. 😭 pic.twitter.com/HRoyb3TgLu — Goal Brasil (@GoalBR) March 29, 2021

Correndo por fora estaria o Chelsea. Segundo o Daily Mail, o time londrino já monitora a situação contratual do jogador a algum tempo. Uma eventual proposta faria com que Aguero pudesse ficar na Inglaterra, onde já está adaptado, mas teria que "trair" a torcida do City: ambos os clubes brigam pelas mesmas taças no cenário nacional. Também de acordo com o Mirror, os rivais Juventus e Inter de Milão estariam de olho na situação do atacante.

Outra possibilidade ainda mais remota seria o Independiente, da Argentina, já que Sergio Aguero afirmou em várias ocasiões que gostaria de encerrar a carreira vestindo a camisa da equipe de Avellaneda. Mesmo assim, essa possibilidade parece extremamente improvável, dado o interesse de clubes de ponta da Europa em contar com os talentos do veterano.