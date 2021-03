Destino de Aguero pós- City também movimenta especulações sobre futuro de Messi

Dentre as poucas certezas, a de que o encontro entre os amigos argentinos não acontecerá mais no Manchester City

Quando o Manchester City apareceu como um dos prováveis destinos para Lionel Messi, depois que o craque argentino manifestou o seu desejo de sair do Barcelona antes do início da atual temporada, um dos tantos fatores que deram ênfase a esta possibilidade foi a presença de Kun Aguero. O ídolo dos Citizens, afinal de contas, é um grande amigo do camisa 10. Este fator, entretanto, não pesa mais a favor do clube inglês, que anunciou a saída de Aguero após o término da presente campanha.

O futuro de Aguero, contudo, segue como um dos tantos fios condutores para buscarmos entender de que forma irá se desenrolar a novela envolvendo Messi e o Barcelona. O maior artilheiro da história do Manchester City ainda não definiu onde vai jogar, mas de acordo com as especulações da imprensa europeia são três os maiores interessados: Chelsea, Paris Saint-Germain... e Barcelona.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

PSG e Barça olham com atenção para Aguero por três motivos: o fato dele ser, ainda aos 32 anos, um atacante de nível mundial; o fato de poder mudar de clube sem um valor de transferência... e o já falado “fator Lionel Messi”.

O Paris Saint-Germain, vale lembrar, tem sido apontado como um dos maiores interessados em contratar o craque do Barcelona. Se conseguir convencer Aguero a vestir sua camisa, o conjunto parisiense terá, além de Ángel Di María e Neymar, mais um elemento em seu cardápio favorável a chamar a atenção do rosarino.

O Barcelona, contudo, tem gritado aos quatro ventos que vai buscar fazer tudo o que tiver à sua disposição para convencer Messi a ficar. De acordo com o jornal Marca, os catalães já fizeram contato com Aguero e inclusive já entregaram ao atacante uma proposta. Caso consigam contratar o futuro ex-Manchester City, os catalães ganham um novo trunfo na tentativa de convencer Messi.