Como Barça e Real podem trazer Haaland e Mbappé? Só com "truque de mágica", segundo o presidente de LaLiga

Com Barcelona e Real Madrid em dificuldades financeiras, Javier Tebas não acredita que os jovens craques de PSG e Dortmund desembarquem na Espanha

A cada dia surgem novos rumores envolvendo os nomes de Erling Haaland e Kylian Mbappé, principalmente nos gigantes espanhóis Real Madrid e Barcelona. Mas para Javier Tebas, presidente de LaLiga, os jovens craques de Dortmund e PSG só jogarão na Espanha na próxima temporada com um “truque de mágica”.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Mbappé e Haaland já seriam dois dos nomes mais badalados e caros da próxima janela de transferências, mas após o show da dupla nas oitavas de final da Liga dos Campeões, isso ficou ainda mais evidente.

Enquanto isso, Barcelona e Real Madrid não estão vivendo grande fase, algo extremamente raro neste século. Assim, por mais que a situação financeira dos dois clubes não seja das melhores, é esperado que novas contratações desembarquem na Espanha para reforçar os clubes. E, obviamente, Haaland e Mbappé são os dois ‘queridinhos’ do momento.

Para o Campeonato Espanhol, é claro que a chegada dos jovens também seria muito interessante. Depois de perder Cristiano Ronaldo, a Liga Espanhola também corre o risco de perder Messi ao final da temporada, algo que certamente poderia diminuir o prestígio da competição.

Mesmo assim, Javier Tebas, presidente de LaLiga, se mostrou bastante cético quanto à possibilidade dos craques de PSG e Borussia Dortmund jogarem na Espanha na próxima temporada,

“Como, com um truque de mágica? O Barça precisa se desfazer de muitos jogadores para trazer uma estrela, o Madrid também não está em posição de fazer isso. Com exceção dos clubes que pertencem a nações, todos têm problemas financeiros”, disse Tebas ao jornal As.

“Não podemos dizer que Mbappé ou Haaland chegarão, que [Lionel] Messi ficará, é impossível. A crise é global. Estamos tentando garantir que a marca La Liga esteja acima dos jogadores e até dos clubes. Eu gostaria de ter Messi, Klopp, Haaland, Mbappé, mas não é possível”, completou.

Mas enquanto todos ficam de olho nos atacantes de PSG e Dortmund, Tebas segue na esperança de que Messi continue no Barça até o fim de sua carreira. O contrato do argentino se encerra ao final da temporada, quando ele irá decidir se permanece no clube Blaugrana ou se embarca para um novo desafio.

“Quero que o Messi fique. Ele é o melhor jogador da história. Se você está pensando nos últimos anos dele no futebol, ele deve continuar vinculado à marca do Barcelona. Ele começou no Barça e acho que deve continuar. Se eu fosse seu conselheiro, diria que deve fazer todo o possível para permanecer”, destacou.