Dois títulos podem segurar Messi no Barcelona?

Os catalães tiveram uma recuperação notável desde o início do ano, em grande parte graças ao argentino e técnico Ronald Koeman

Parece que Lionel Messi e Barcelona fizeram uma resolução de Ano Novo para serem bons de novo. Desde o início de 2021, os catalães conquistaram 34 pontos em 36 disputados na La Liga, reduzindo implacavelmente a diferença de quatro pontos para o líder Atlético de Madrid.

E a peça fundamental para essa boa sequência é Lionel Messi, que retornou à sua posição de melhor jogador do mundo e em notável forma, além do técnico Ronald Koeman, após um início de vida instável no comando da equipe.

O holandês parecia condenado a ser outro técnico temporário em um banco que viu outros cinco nomes desde que Pep Guardiola saiu em 2012. Mas depois de um início ruim, ele se tornou mais taticamente flexível e está evoluindo.

Koeman deu a Messi o tempo e espaço de que precisava para colocar a cabeça no lugar, nunca colocando muita pressão, enquanto destacava outros, incluindo Antoine Griezmann e até mesmo seu favorito do meio-campo Frenkie de Jong.



Depois que Messi começou a acreditar nos jogadores ao seu redor, ele começou a se concentrar no que fazia de melhor.

Não que o argentino não estivesse tentando na primeira metade da temporada, mas ele estava distraído e machucado, tentando e não conseguindo recuperar sua melhor forma. Desde janeiro e uma pausa do futebol, ele voltou ao foco e está quase imparável.

Os relatos na Espanha apontam que os jogadores do Barcelona estão mais felizes no treinamento agora, trabalhando mais do que com Quique Setien, melhorando seus níveis de intensidade e desempenho nos jogos.

O Barcelona costuma ter dificuldades neste momento da temporada, mas a equipe de Koeman está indo cada vez mais forte. Depois da derrota por 2 a 0 na semifinal da Copa del Rey para o Sevilla, o Barcelona deu a volta por cima com uma vitória por 3 a 0 no segundo jogo, após a prorrogação, mostrando uma nova crença em uma situação que teria sido demais para eles superarem na última temporada.

Koeman revigorou e até reinventou De Jong, após uma temporada de estreia com acertos e erros, ao mesmo tempo em que fez com que o investimento de 105 milhões de euros do Barcelona em Ousmane Dembele parecesse muito menos abominável do que parecia por três anos. O francês está em sua melhor forma desde que chegou.



Com a chegada de Joan Laporta como o novo presidente do clube e uma dupla potencial para jogar na disputa, as coisas estão melhorando.

“Vamos tentar convencê-lo a ficar porque ele é o melhor de todos e, me perdoe por isso, Leo, mas eu te amo e o Barça também te ama”, disse Laporta. "Se este estádio estivesse lotado, tenho certeza que você não ia conseguir sair."

Messi insiste que não decidirá seu futuro até o final da temporada, mas se ele tiver mais dois troféus em sua vasta coleção, jovens e famintos companheiros de equipe ao seu lado, um presidente em quem ele confia e finalmente - sim - um projeto , partir pode não ter o fascínio da última temporada.