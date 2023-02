Osasuna x Real Madrid ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da La Liga

Equipes entram em campo neste sábado (18), pela 22ª rodada do Espanhol; veja como acompanhar na internet

Ainda sonhando com o título nacional, o Real Madrid visita o Osasuna na tarde deste sábado (18), às 17h (de Brasília), no Reyno de Navarra, pela 22ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Com dois empates consecutivos, o Osasuna acabou estacionando na nona posição, com 30 pontos. O time mandante terá as ausências Oroz, Pena e Vida machucados. Já Ávila e Cruz cumprem suspensão.

Vindo de vitória no meio da semana, o Real Madrid se manteve na vice-liderança do campeonato, com 48 pontos. Os Merengues contam com o retorno de Vini Jr, que cumpriu suspensão, e de Courtois, recuperado de lesão. No entanto, Mendy, Kroos e Benzema estão machucados.

Prováveis escalações

Escalação provável do Osasuna: Fernandez; Moncayola, Aridane, U Garcia, Sanchez; Ibanez, Torro, M Gomez; Ezzalzouli, Budimir, K Garcia.

Escalação provável do Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Alaba; Modric, Tchouameni, Ceballos; Valverde, Rodrygo, Vinicius.

Desfalques

Osasuna

Ezequiel Ávila e Juan Cruz estão suspensos, enquanto Aimar Oroz, Ruben Pena e Nacho Vidal seguem se recuperando de lesões.

Real Madrid

Ferland Mendy, Tony Kroos e Karim Benzema estão no departamento médico.

Quando é?