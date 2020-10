Os melhores jovens do FIFA 21: as grandes promessas pra você arrasar no Modo Carreira

A Goal apresenta a habilidade potencial de alguns dos nomes mais promissores da mais nova versão do game da EA

Índice de conteúdos

O modo carreira do FIFA 21 está diferente , com novos jogadores e atualizações na base de dados. Ainda que esteja repleto de novidades, uma coisa não muda: uma das maneiras mais fáceis de transformar um time modesto em uma grande potência é fazendo bons negócios no mercado de transferências, contratando jogadores jovens e transformando promessas em estrelas.

A Goal criou uma lista dos melhores jogadores jovens do FIFA 21, selecionando apenas as promessas com 20 anos ou menos, assim fizemos no FIFA 20 . A lista abaixo está ordenada pelo rating potencial e atual, além de ser dividida por posição. Cada atleta está listado na sua função primária, mas todas as posições que eles podem atuar estão presentes. Isso significa que, por exemplo, Mason Greenwood, estrela do , aparece na lista como meia, já que sua principal posição é RM, mas também pode atuar como atacante.

Como o game acabou de ser lançado, os ratings dos jogadores ainda não forem atualizados. De acordo com novas atualizações da base de dados, entretanto, irão sendo mudados conforme patches forem sendo lançados.

Todo jogador com potencial alto está na lista, desde atletas muito caros como João Félix e Erling Haaland , até outros mais desconhecidos que podem ser contratados por clubes menores, se você começar o modo carreira com uma equipe fora dos holofotes. As promessas vão precisar de muito tempo de jogo para se desenvolverem, já que reservas não irão melhorar tanto se não conseguirem atuar.

PO. = Posição(ões)

CR = Rating Geral

PR = Rating Potencial

VA. = Valor de

*Os clubes listados são aqueles aos quais os jogadores são atribuídos no Modo Carreira do FIFA 21, e as idades dos jogadores são aquelas dos mesmos no início de um novo save no Modo Carreira

FIFA 21: os melhores goleiros jovens

Nome Idade Clube PO. CR PR VA. Maarten Vandevoordt 18 GK 68 87 £1.4m Lucas Chevalier 18 GK 61 83 £430k Nico Mantl 20 Unterhaching GK 69 83 £1.8m Christian Fruchtl 20 Munich II GK 66 83 £1.1m Fortuna 18 GK 62 82 £475k Filip Jorgensen 18 GK 62 82 £475k Marco Carnesecchi 20 GK 66 82 £1.1m Gavin Bazunu 18 GK 60 82 £360k Diogo Costa 20 GK 70 82 £2.3m Jan Olschowsky 18 Borussia Monchengladbach GK 63 81 £560k Stefan Bajic 18 GK 62 81 £475k Ivan Martinez 18 Osasuna GK 60 81 £360k Kjell Scherpen 20 GK 67 81 £1.3m Illan Meslier 20 GK 69 81 £1.4m Luca Plogmann 20 GK 64 81 £765k Lino Kasten 19 GK 62 80 £500k Anatoliy Trubin 18 GK 63 80 £565k Altube 20 GK 63 80 £600k Matej Kovar 20 Manchester United GK 64 80 £765k Joaquín Blazquez 19 Atletico GK 63 80 £600k Manuel Roffo 20 GK 64 80 £765k Radoslaw Majecki 20 GK 68 80 £1.2m

A geração deste ano de goleiros não é tão boa como a do FIFA 20, já que Gianluigi Donnarumma, do Milan, agora tem 21 anos e está fora da lista. Mesmo assim, temos várias boas opções para os players que saírem do óbvio.

O resultado é que nós temos vários jogadores mais baratos e com muito potencial: Diogo Costa, do Porto, é o goleiro mais caro da lista, custando pouco mais de 2 milhões de euros.

Maarten Vandervoordt, do Genk, tem o maior potencial dentre os goleiros jovens do FIFA 21, podendo chegar a um rating overall de 87 - e custa pouco mais de 1 milhão e 400 mil euros. Gavin Bazunu, do , está emprestado ao Rochdale no começo do jogo e custa só 400 mil euros, mesmo tendo excelente potencial. Lucas Chevalier (430 mil euros), do Lille, também é uma excelente opção.

FIFA 21: os melhores defensores jovens

Nome Idade Clube PO. CR PR VA. Matthijs De Ligt 20 Piemonte Calcio CB 85 92 £44.6m Alphonso Davies 19 Bayern Munich LB, LM, RM 81 89 £20.3m Nuno Mendes 18 CP LWB, LM 72 87 £5.4m William Saliba 19 CB 74 87 £9m Ozan Kabak 20 CB 77 87 £11.7m Bright Arrey-Mbi 17 Bayern Munich II CB, LB 60 86 £385k Luca Netz 17 Hertha BSC LB, LM 63 86 £675k Jeremie Frimpong 19 RB, RWB 70 86 £3.2m Eduardo Quaresma 18 Sporting CP CB 72 86 £5.4m Sergiño Dest 19 RB 75 86 £9m Josko Gvardiol 18 CB, LB 69 86 £1.8m Leonidas Stergiou 18 St Gallen CB 67 86 £1.4m Jean-Clair Todibo 20 Barcelona CB 75 86 £9.5m Rayan Ait Nouri 19 Angers LB 71 86 £4.2m Reece James 20 RB, CDM 77 86 £11.3m Owen Wijndal 20 AZ Alkmaar LB 77 86 £11.3m Omar Rekik 18 Hertha BSC CB 63 85 £700k Tanguy Kouassi 18 Bayern Munich CB, CDM 71 85 £4.1m Marco Kana 17 CM, CDM, CM 65 85 £900k Nuno Tavares 20 LB 72 85 £5m Marash Kumbulla 20 CB 75 85 £9m Tomás Tavares 20 Benfica CB 73 85 £5.9m Eric García 19 Manchester City CB 72 85 £5m Nehuén Perez 20 Atletico Madrid CB 75 85 £9m Brandon Williams 19 Manchester United LB, LWB 75 85 £8.6m Neco Williams 19 RB 67 85 £1.4m Josha Vagnoman 19 Hamburgo RB, LM, LB 69 85 £1.9m Chadi Riad 17 Barcelona CB 59 84 £300k Lorenzo Pirola 18 Inter CB 63 84 £700k Ki-Jana Hoever 18 RB, CB 63 84 £700k Noah Katterbach 19 Koln LB 70 84 £3.2m Liberato Cacace 19 Sint-Truidense LB, LWB 73 84 £5.4m Peer Schuurs 20 Ajax CB 75 84 £8.6m Alex Centelles 20 LB 74 84 £7.2m Zinho Vanheusden 20 Standard Liege CB 73 84 £5.9m Tyrell Malacia 20 LB 75 84 £8.6m Evan N'dicka 20 Eintracht CB, LB 74 84 £7.7m Ethan Ampadu 19 Chelsea CB, CDM 67 84 £1.4m

Matthijs de Ligt, zagueiro da Juve, novamente é o defensor jovem com melhor rating e potencial do game. Consequentemente, custa mais de 44 milhões de euros e não deve ser vendido pela Velha Senhora.

Já Alphonso Davies, do Bayern de Munique , é o lateral com o maior potencial de todas as promessas da posição, podendo alcançar um overall de 89 - e já está com 81 hoje. Custando 20 milhões de euros, pode ser uma peça importante, principalmente devido ao seu incrível atributo de velocidade.

No time B do Bayern, entretanto, talvez esteja o jogador mais em conta da lista, pensando no custo-benefício: Bright Arrey-Mbi, que pode jogar tanto como zagueiro quanto pelas laterais, começa disponível por menos de 400 mil euros. Ainda que tenha um rating geral de 60 no começo do game, pode alcançar um overall de 86 e é um nome interessante para o futuro. Outras apostas mais baratas e arriscadas são Luca Netz e Omar Rekik, do Hertha Berlin, bem como Lorenzo Pirola, da .

FIFA 21: os melhores meias jovens

Nome Idade Clube PO. CR PR VA. Jadon Sancho 20 RM, LM, CAM 87 93 £62.6m Sandro Tonali 20 AC CDM, CM 77 91 £16.7m Mason Greenwood 18 Man Utd RM, ST 77 89 £13.1m Thiago Almada 19 Velez Sarsfield CAM, CM, LW 73 89 £7.7m Ferran Torres 20 Manchester City RM, LM, CF 81 89 £23.9m Takefusa Kubo 19 Real Madrid RM, CM, CAM 75 89 £13.1m Florian Wirtz 17 CAM, RM 68 88 £1.6m Jude Bellingham 17 Borussia Dortmund CM, LM, RM 69 88 £1.9m Pedri 17 Barcelona LM, CAM 72 88 £5.4m Rayan Cherki 16 CAM, RM, LM 67 88 £1.5m Eduardo Camavinga 17 CM 76 88 £10.8m Mohammed Ihattaren 18 CAM, RM, CM 77 88 £12.6m Bukayo Saka 18 Arsenal LM, LWB, RW 75 88 £10.8m Agustín Urzi 20 Atletico Banfield LM, CM, RM 73 88 £8.1m Riqui Puig 20 Barcelona CM, CAM 75 88 £11.3m Moussa Diaby 20 Bayer Leverkusen LM 81 88 £22.5m Phil Foden 20 Manchester City CAM, CM 79 88 £17.6 Facundo Pellistri 18 RM, RW 71 87 £4.4m Maxence Caqueret 20 Lyon CM, CDM 75 87 £10.8m Adam Hlozek 17 Sparta Praha RM, ST, LM 74 87 £8.6m Ryan Gravenberch 18 Ajax CM, CDM 71 87 £4.3m Giovanni Reyna 17 Borussia Dortmund LM, CAM 68 87 £1.7m Boubacar Kamara 20 CDM, CB 79 87 £15.3m Dominik Szoboszlai 19 Red Bull Salzburg CAM, LM 75 87 £10.4m Noni Madueke 18 PSV RM, ST 70 86 £3.3m Aster Vranckx 17 Mechelen CM, CDM 66 86 £1.2m Gustavo Assunção 20 Famalicão CDM 74 86 £8.6m Tetê 20 Donetsk RM, CAM 75 86 £10.4m Manor Solomon 20 Shakhtar Donetsk RM, LM, CAM 73 86 £6.8m Billy Gilmour 19 Chelsea CM, CAM 71 86 £4.5m Georgiy Tsitaishvili 19 RM, LM 72 86 £5.9m Dwight McNeil 20 LM 78 86 £14m Déiber Caicedo 20 RM 68 86 £1.8m Nicolo Zaniolo 20 Roma CAM, RM 76 86 £11.3m Ryan Sessegnon 20 LM, LW, LB 75 86 £10.4m Florentino 20 Benfica CDM, CM 76 86 £10.4m Romário Baro 20 Porto RM, CAM 73 85 £6.3m Yusuf Demir 17 Rapid Wien CAM, RW 64 85 £880k Marcos Antônio 20 Shakhtar Donetsk CM 72 85 £5.4m Mohammed Daramy 18 Kobenhavn RM, ST, LM 67 85 £1.4m Yari Verschaeren 18 Anderlecht CAM, RW, LW 72 85 £5m Xavi Simons 17 CM 65 85 £990k Mohammed Kudus 19 Ajax CAM, CM 75 85 £9.5m Matthew Longstaff 20 CM, CDM 72 85 £5.4m Rabbi Matondo 19 Schalke LM, ST, RM 70 85 £3.4m Orkun Kokcu 19 Feyenoord CAM, CM 75 85 £9.5m Hamed Junior Traoré 20 CAM, CM 71 85 £4.5m Emile Smith Rowe 19 Arsenal CAM, RM, RW 69 85 £2.1m Paulinho 19 Bayer Leverkusen CAM, RM 74 85 £8.6m Joe Willock 20 Arsenal CAM, CM 71 85 £4.5m

Se você quer garantir que terá um jogador para ser candidato todo ano ao prêmio de melhor do mundo, Jadon Sancho, do Borussia Dortmund, é uma opção quase que infalível: o inglês já é dos melhores do game, com um rating de 87, e pode chegar a 93 - mesma pontuação de Lionel Messi.

Sandro Tonali, do Milan, também pode chegar neste patamar, mas o time italiano não deve abrir mão de um atleta que acabou de contratar.

A dupla da , Jude Bellingham e Florian Wirtz, são opções mais em campo considerando os valores de cada um e suas idades no começo do jogo. Se você tiver paciência, Rayan Cherki, do Lyon, de apenas 16 anos, pode se transformar em um dos melhores meias do game - em algumas temporadas...

FIFA 21: os melhores atacantes jovens

Nome Idade Clube PO. CR PR VA. João Félix 20 Atletico Madrid CF, ST 81 93 £28.8m Vinícius Jr. 19 Real Madrid LW 80 93 £24.8m Erling Haaland 19 Borussia Dortmund ST 84 92 £40.5m Trincão 20 Barcelona RW, LW, CAM 78 91 £18m Ansu Fati 17 Barcelona LW, RW 76 90 £13.5m Rodrygo 19 Real Madrid RW, LW 79 90 £18.9m Antony 20 Ajax RW, LW 78 88 £15.3m Jéremy Doku 18 Anderlecht RW, LW 71 88 £4.4m Jonathan David 20 Lille ST, CF, CAM 77 88 £14m Luis Henrique 18 Olympique de RW 67 87 £1.7m Evanilson 20 Porto ST 73 87 £8.1m Joelson Fernandes 17 Sporting CP RW, LW 69 87 £1.9m Reinier 18 Real Madrid CF, CAM 71 87 £4.4m Karim Adeyemi 18 Red Bull Salzburg ST, LW 69 87 £2m Dejan Kulusevski 20 RW, CAM 77 87 £13.1m Myron Boadu 19 AZ Alkmaar ST 75 87 £10.4m Sebastiano Esposito 17 ST 66 86 £1.2m Gonzalo Plata 19 Sporting CP RW 74 86 £9m Rafael Camacho 20 Sporting CP RW 73 86 £6.8m Callum Hudson-Odoi 19 Chelsea RW, LW 74 86 £9m Alexander Isak 20 ST 79 86 £16.2m Brahim 20 Real Madrid LW 74 86 £9m Fábio Silva 17 Wolves ST 69 85 £1.9m Gabriel Martinelli 19 Arsenal LW, LM, ST 74 85 £8.6m Harvey Elliott 17 Liverpool RW 65 85 £990k Pedro De la Vega 19 Lanús RW, LW 71 85 £4.5m Troy Parrott 18 Spurs ST 65 85 £990k Bryan Mbeumo 20 RW, ST 74 85 £8.6m

Junto com Sancho, João Félix e Vinícius Jr. tem o maior potencial do FIFA 21. Todos os três jogadores podem chegar ao overall de 94, mas os dois jogadores das equipes de Madrid valem menos do que 25 milhões de euros no começo do jogo.

Erling Haaland, do Borussia Dortmund, pode se tornou um atacante de rating 92, mas seu overall atual de 84 faz com que o jogador custe no mínimo 40 milhões de euros.

Algumas opções mais em conta são Jeremy Doku, do Rennes - no game, ainda no Anderlecht -, e Luís Henrique, ex-Botafogo, agora no Olympique de Marselha , ambos custando pouco menos de dois milhões de euros, mesmo tendo potencial altíssimo. Outros brasileiros como Antony, Rodrygo, Evanílson, Reinier e Martinelli também aparecem na lista.

