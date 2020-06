Quem é Alphonso Davies, sensação do Bayern e da Bundesliga

Canadense de apenas 19 anos é titular da lateral esquerda dos Bávaros e foi eleito o "Novato do Ano" no Campeonato Alemão

Por muitos anos, David Alaba foi o titular da lateral esquerda do de Munique. Mas na atual temporada um jovem jogador assumiu esta posição e não soltou mais: Alphonso Davies é o novo dono da posição e tem sido muito elogiado.

Nascido em , mas com cidadania canadense, o jogador tem apenas 19 anos e foi eleito o "Novato do Ano" na , desbancando Erling Haaland, estrela do . Davies é considerado uma das melhores promessas do Bayern, que cada vez mais aposta em jovens talentos para manter sua hegemônia na Alemanha.

Uma das principais caracteristicas de Davies é a sua rapidez. Apelidado de "Papa-Léguas" por Thomas Müller, o canadense quebrou o recorde de velocidade já registrado na Bundesliga: 36,51 km/h no jogo do título desta temporada contra o .

Febre no TikTok, o lateral esquerdo teve seu contrato renovado durante a paralisação da Bundesliga e será jogador do Bayern até 2025. Segundo o CIES Football Observatory, Davies é o nono jogador mais valioso da atualidade, com valor estimado em 133,5 milhões de euros (R$ 792,6 milhões), muito à frente de Neymar.

Quem é Alphonso Davies?

Nascido em um campo de refugiados na cidade de Buduburam, em Gana, Davies se mudou com sua família para o Canadá com apenas cinco anos. Sua trajetória no futebol começou em Vancouver, quando chegou à base do Whitecaps em agosto de 2015, com 14 anos.

Davies foi o primeiro jogador nascido nos anos 2000 a atuar na e foi o segundo mais novo a atuar no campeonato, atrás apenas de Freedy Adu. Curiosamente, ele não começou sua carreira como lateral. O jogador era utilizado como ponta direita no .

Foram 81 partidas pelo time canadense e 12 gols marcados, dois deles na sua despedida antes de ir para o Bayern de Munique. Na época, foi a venda mais cara da história da MLS, cerca de 10 milhões de euros, em 2018. Ele tinha apenas 17 anos.

Davies chegou ao Bayern em janeiro de 2019 e estreou pelo clube no dia 27 daquele mesmo mês, na vitória de seu time por 4 a 1 contra o . Seu primeiro gol pelo clube veio cerca de dois meses depois, na goleada do time bávaro por 6 a 0 contra o .

Visto como um terceira opção para o ataque dos Bávaros, tudo mudou nesta temporada. Com as diversas lesões dos zagueiros do time, Alaba foi deslocado para miolo da defesa e o canadense foi testado na lateral esquerda. Para a surpresa de muitos, a mudança de posição foi um sucesso.

Hoje, Davies é titular absoluto da posição e já atuou em 40 partidas do time na temporada. Foram três gols e nove assistências somando todas as competições, sendo uma das peças fundamentais para a conquista de mais uma Bundesliga.