PSG negocia com Donnarumma e deixa Navas mais "encalhado" no Real

Clube francês crê que pode contar com o goleiro italiano do Milan na vaga do veterano, que deixou o clube no fim da atual temporada europeia

Keylor Navas pode ficar sem aquela que era a sua melhor opção para sair do : o . É que o clube francês já começou negociação para tirar Donnarumma do . A informação foi divulgada inicialmente pela Sky Sports e confirmada pela Goal.

Há aproximadamente três semanas, Gigi Buffon anunciou por surpresa que deixaria o Parc des Princes neste verão europeu, o que abriu uma vaga em um mercado que este ano está muito restrito para os goleiros.

A vaga no PSG parecia ser a melhor opção para o jogador de . E o tricampeão europeu encontrava assim um time que lutaria por títulos e que teria condições de bancar os seus salários, entre os dez mais altos no Santiago Bernabéu.



(Foto: Getty Images)

No entanto, de acordo com a ABC, no primeiro contato, o PSG queria tirá-lo de graça do Real Madrid, mantendo apenas o seu salário. A opção foi prontamente descartada pelo clube espanhol, que não pretende liberar ninguém de forma gratuita no mercado da bola.

Este primeiro contato com o Real Madrid deixou o PSG fora de combate na contratação do atleta, explorando outras opções. Concretamente, a de Gianluigi Donnarumma no Milan.

Um goleiro também de elite, mais jovem, com um salário menor e com o clube que precisa de dinheiro para evitar uma grave crise financeira. As negociações já acontecem, e os franceses apostam no jovem italiano como um grande reforço.

A primeira oferta já foi feita e inclui a entrada de Areola no negócio. O goleiro iria para o Milan em troca, além de dinheiro. No entanto, o francês gostaria de seguir no na próxima temporada. Desta forma, Navas seguiria no Real Madrid.