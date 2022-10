Os favoritos da Copa do Mundo 2022, segundo Messi

Argentino colocou a seleção brasileira entre os favoritos ao título da competição

Faltando menos de um mês para o início da Copa do Mundo de 2022, a discussão sobre os favoritos para levantar o título da competição mais importante do mundo se intensifica cada vez mais.

Em entrevista à DirecTV, o craque Lionel Messi entrou no debate, dando seu palpite sobre os favoritos ao título da Copa do Mundo: “Alemanha, Brasil, França, Inglaterra e Espanha são os favoritos. Mas se tiver que ficar com dois, Brasil e França são os grandes candidatos para esta Copa do Mundo”, disse o argentino.

Messi destacou ainda que a França possui "jogadores impressionantes", citando o seu companheiro de PSG, Kylian Mbappé, e também que os franceses possuem "uma ideia de jogo clara".

O camisa 10 da seleção argentina, que já afirmou que esta será a sua última Copa do Mundo, tentará conquistar o seu primeiro título da competição. A Argentina, comandada por Lionel Scaloni, não perde há 34 jogos, e chega forte para a Copa.