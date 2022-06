As seleções com as maiores invencibilidades na história do futebol

Argentina bate seu próprio recorde e chega a 32 jogos sem perder

Com a vitória sobre a Itália nesta quarta-feira (1) pela Finalíssima, a seleção da Argentina alcançou o número de 32 jogos sem derrota, batendo o seu próprio recorde de 31 jogos de invencibilidade entre 1991 e 1993.

A Itália, porém, ainda é detentora do recorde de invencibilidade entre todas as seleções, ficando 37 jogos sem perder entre 2018 e 2021.

A GOAL te mostra as maiores invencibilidades entre seleções.

Itália - 37 jogos (2018-2021)

A Itália comandada por Roberto Mancini conseguiu uma invencibilidade de 37 jogos no período. Nestes jogos sem perder, a Itália conquistou o título da Eurocopa de 2020, disputada em 2021.

A invencibilidade da Itália acabou nas semifinais da Nations League de 2021, com derrota para a Espanha.

Brasil - 36 jogos (1993-1996)

A seleção brasileira conseguiu ficar 36 jogos sem perder entre 1993 e 1996. No período, o Brasil conquistou o tetracampeonato da Copa do Mundo.

O fim da invencibilidade veio na final da Copa Ouro de 1996, contra o México.

Espanha (2007-2009) e Argélia (2018-2022) - 35 jogos

A seleção espanhola conseguiu a marca de 35 jogos sem derrota entre os anos de 2007 e 2009. A invencibilidade terminou na semifinal da Copa das Confederações de 2009, contra os Estados Unidos.

Já a Argélia conseguiu a marca entre os anos de 2018 e 2022, perdendo a invencibilidade na Copa Africana de Nações para a Guiné Equatorial.

Argentina - 32 jogos (2019-atualmente)

A seleção comandada por Lionel Scaloni não perde desde 2019. No período de 32 jogos sem perder, os hermanos conquistaram a Copa América de 2021, contra a seleção brasileira, e a Finalíssima contra a Itália.

França (1994-1996), Itália (1935-1939) e Hungria (1950-1954) - 30 jogos

As três seleções conseguiram atingir a marca de 30 jogos sem perder.

No período de invencibilidade, a Itália conquistou a Copa do Mundo de 1938, enquanto a Hungria conseguiu alcançar a segunda colocação do torneio em 1954.