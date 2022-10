Messi garante que Copa do Mundo de 2022 será a última de sua carreira "sem dúvidas"

Apesar de demonstrar ansiedade pelo Mundial do Qatar, o craque argentino revelou que será sua última participação no torneio

O fim da era de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo está realmente chegando ao fim. O craque argentino garantiu que a Copa do Mundo de 2022, que acontece no Qatar, será a última de sua carreira. Vice-campeão em 2014, o atacante afirmou estar ansioso para jogar o próximo Mundial, tendo sua última chance de conquistar o tão sonhado título.

“Sim, certamente sim. Esta será minha última Copa do Mundo”, afirmou em entrevista ao Star+.

"Estou contando os dias para o Mundial. Há um pouco de ansiedade e nervosismo ao mesmo tempo. Querer que seja logo, e o nervoso de estar ali, o que vai acontecer. De ser o último, e de como iremos. Não vemos a hora que chegue, e também há o medo de querer que vamos bem."

Em entrevista ao jornalista Sebastián Vignolo, o camisa 10 da Argentina comentou sobre como sua seleção chegar para a disputa do Mundial, principalmente pelo impulso da conquista da Copa América de 2021 contra o Brasil, no Maracanã.

Messi afirmou que sua equipe está acostumada com essas expectativas em grandes torneios, mas não acredita que a Argentina é a "grande favorita".

Quem é o favorito ao título da Copa do Mundo do Qatar 2022? Brasil

França

Alemanha

Argentina

Inglaterra

Quem é o favorito ao título da Copa do Mundo do Qatar 2022? Brasil
França
Alemanha
Argentina
Inglaterra
Outra? Comente mais abaixo!
75% Brasil
10% França
3% Alemanha
10% Argentina
0% Inglaterra
1% Outra? Comente mais abaixo!
87 Votos

10% França

3% Alemanha

10% Argentina

0% Inglaterra

1% Outra? Comente mais abaixo! 87 Votos

"Não sei se somos os grandes candidatos, mas a Argentina é, sim, candidata sempre, pela história, pelo que significa. Ainda mais agora no momento que chegamos. Mas não somos os maiores favoritos, para mim. Há outras seleções que estão acima de nós hoje, mas estamos muito perto."

Messi acrescentou: "Chegamos em um momento muito bom pela forma como as coisas aconteceram, com um grupo muito forte, mas tudo pode acontecer em uma Copa do Mundo. Todas as partidas são muito difíceis, por isso uma Copa do Mundo é tão especial porque nem sempre são os favoritos que acabam vencendo ou fazendo o que você esperava."

Embora ajudar o PSG a conquistar sua primeira Liga dos Campeões seja importante para o jogador de 35 anos, a Copa do Mundo é o seu maior desejo. Esse troféu é o único que realmente Messi não conquistou ao longo de sua carreira e ganhá-lo apenas aumentaria seu legado como um dos maiores jogadores de todos os tempos.

Ainda na entrevista, o craque argentino garantiu estar bem fisicamente e com "outra cabeça" depois de fazer sua pré-temporada completa no PSG, diferente do ano anterior, que passou boa parte do período resolvendo seu futuro no Barcelona.

Na Copa do Mundo, a Argentina estará no grupo C, ao lado da Arábia Saudita, México e Polônia. A estreia do time no será no dia 22 de novembro contra a seleção saudita.