Operário x Sport Recife: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Partida acontece nesta quinta-feira (14), pela 18ª rodada da Série B; veja como acompanhar na TV e na internet

Sport e Londrina entram em campo neste sábado (9), na Ilha do Retiro, a partir das 16h (de Brasília), pela 17ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, no pay-per-view.

Sem vencer há dois jogos, o Operário busca o triunfo em casa para se manter fora da zona de rebaixamento. O Fantasma ocupa a 13ª posição, com 19 pontos, e tem nove jogadores no departamento médico.

Já o Sport precisa vencer para seguir próximo ao G-4. O Leão está em quinto lugar, com 25 pontos marcados. Giovanni, Kayke e Everton Felipe estão machucados, porém, Bruno Matias e Lucas Hernandez se recuperaram de lesões e ficam à disposição do técnico Lisca.

Prováveis escalações

Possível escalação do Sport: Mailson; Ewerthon, Rafael Thyere, Sabino e Sander; Fabinho, Blas Cácares e Thiago Lopes, Alanzinho, Parraguez e Luciano Juba.

Possível escalação do Operário: Vanderlei, Arnaldo, Reniê, Willian Machado, Fabiano, Ricardinho, Tomas Bastos, Giovanni Pavani, Reina, Júnior Brandão, Felipe Garcia e Giovani Albuquerque.

Desfalques da partida

Sport:

Giovanni, Everton Felipe e Kayke: lesionados.

Operário:

Felipe Saraiva, Thales, Paulo Sérgio, Alemão, Fernando Neto, Jean Carlo, Leandrinho, Rafael Oller, Rafael Bonfim: lesionados.

Quando é?

JOGO Operário x Sport DATA Quinta-feira, 14 de julho de 2022 LOCAL Estádio Germano Kruger, Ponta Grossa - PR HORÁRIO 18h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Wagner Magalhães (RJ)

Assistentes: Thiago Farinha e Luiz Regazone (RJ)

Quarto árbitro: Murilo Klein (PR)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

Últimos resultados e próximos jogos

Sport Recife

JOGO CAMPEONATO DATA Sport 2 x 0 Londrina Série B 9 de julho de 2022 Vasco 0 x 0 Sport Série B 3 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Sport x Vila Nova Série B 18 de julho de 2022 20h (de Brasília) Sampaio Corrêa x Sport Série B 22 de julho de 2022 21h30 (de Brasília)

Operário

JOGO CAMPEONATO DATA Operário 2 x 3 CRB Série B 5 de julho de 2022 Brusque 2 x 0 Operário Série B 1 de julho de 2022

Próximas partidas