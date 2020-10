Operário x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, horário, escalações e últimas notícias

Felipão estreia no comando da Raposa nesta terça-feira (20), pela Série B; veja como acompanhar na TV e na internet

Na estreia de Felipão, o Cruzeiro visita o Operário-PR nesta terça-feira (20), às 21h30 (de Brasília), no Paraná, em duelo válido pela 17ª rodada da . A partida será transmitida pelo canal Premiere, na TV fechada. Na Goal você poderá acompanhar o jogo em tempo real, clicando AQUI .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Operário-PR x DATA Terça-feira, 20 de outubro de 2020 LOCAL Estádio Germano Krüger - Paraná HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Reprodução)

A partida será transmitida pelo canal Premiere, na TV fechada. Na Goal , você acompanha o minuto a minuto, em t empo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Buscando a reação na Série B, o Cruzeiro entra em campo pela primeira vez sob o comando do técnico Felipão. No entanto, a equipe conta com algumas baixas no elenco: além de Manoel, que testou positivo para Covid-19, está fora, assim como Léo, lesionado.

Já o Operário-PR pode ter o retorno do meia Thomaz. Por outro lado, Pedro Ken, suspenso, Jean Carlo, lesionado, e Tomas Bastos e Rafael Chorão (ambos com Covid-19), serão desfalques.

O Alvinegro é o nono colocado na Série B, com 22 pontos, cinco abaixo do G-4. Já o Cruzeiro é o penúltimo, com 13.

Provável escalação do Cruzeiro: Fábio; Daniel Guedes, Ramon, Cacá e Giovanni. Machado, Jadson e Régis; Arthur Caíke, Airton e Sassá.

Provável escalação do Operário-PR: Thiago Braga; Sávio, Bonfim, Reniê e Fabiano; Mazinho, Marcelo, Clayton e Thomaz (Jiménez ou Lucas Batatinha); Douglas Coutinho e Jefinho (Schumacher).

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CRUZEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA Oeste 0 x 0 Cruzeiro Série B 11 de outubro de 2020 Cruzeiro 0 x 0 Juventude Série B 17 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Cruzeiro Série B 25 de outubro de 2020 16h (de Brasília) Cruzeiro x Paraná Série B 30 de outubro de 2020 21h30 (de Brasília)

OPERÁRIO-PR

JOGO CAMPEONATO DATA Operário 1 x 1 Confiança Série B 9 de outubro de 2020 CRB 4 x 1 Operário Série B 17 de outubro de 2020

Próximas partidas