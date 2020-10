Aproveitamento de 70%: o tamanho do desafio de Felipão para devolver o Cruzeiro à elite

Após muitas idas e vindas, clube celeste apostou no experiente treinador de 71 anos para tentar sair da crise

Depois de muitas idas e vindas e alguns nãos, o enfim anunciou nesta quinta-feira o seu novo técnico: Trata-se de Luiz Felipe Scolari, que inicialmente havia recusado propposta para substituir Ney Franco, mas cedeu após um segundo convite.

Dono de um currículo extenso e vitorioso, Felipão terá um desafio enorme pela frente. Com campanha pífia na , a precisa de um aproveitamento de aproximadamente 71% para chegar à pontuação que o site Probabilidades do Futebol, da UFMG, estima que é necessária para o acesso.

De acordo com o levantamento, o número que o time mineiro deve buscar é o de 61 pontos. O problema é que apenas 12 pontos foram conquistados nas primeiras 16 rodadas, desempenho que deixa o Cruzeiro na vice-lanterna da Segundona. Ou seja: para chegar aos 61, a nova equipe de Felipão precisa somar 49 pontos dos 66 que restam em disputa.

Outro levantamento, este do site GE, mostrou que nenhum clube que somou 12 pontos nas 16 primeiras rodadas conseguiu subir para a primeira divisão desde que o torneio é disputado nos pontos corridos. , em 2006, Ipatinga, em 2007, e Avaí, em 2016, são os times que conquistaram o acesso com a menor pontuação a esta altura do campeonato - os três somavam 19 pontos.

Felipão assinou contrato com o Cruzeiro até o fim de 2022 e já posou com a camisa celeste. Apesar do tamanho do desafio que tem pela frente dentro de campo e da crise financeira do clube fora dele, o treinador de 71 anos adotou um discurso otimista em mensagem para os torcedores.

"Não queremos só este ano. Queremos este ano que está terminando, queremos 2021, 2022 e 2023. Vou estar com vocês dando tudo aquilo que posso dar com a minha contribuição do meu conhecimento, de amizades e tudo aquilo que o Cruzeiro me deu também. Conto com vocês também", declarou.

Esta será a segunda passagem de Felipão pela Toca. Na primeira, entre 2000 e 2001, comandou o time em 75 jogos, com 40 vitórias, 23 empates e 12 derrotas, um aproveitamento de 63%, e faturou o título da Copa Sul-Minas. Ele deixou o clube para assumir a seleção brasileira, pela qual ganharia a no ano seguinte.

Quarto técnico do Cruzeiro na temporada (após Adilson Batista, Enderson Moreira e Ney Franco), Felipão estava sem clube desde setembro do ano passado, quando foi demitido pelo . A expectativa é de que ele chegue a Belo Horizonte a tempo de assistir à partida contra o Juventude, nesta sexta-feira, no Mineirão.