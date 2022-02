Onde será a final da Champions League 2021/22?

Em mais uma edição de Champions League, algumas ocasiões em volta fizeram com que a sede da final do torneio precisasse ser alterada. Dessa vez, o conflito entre Rússia e Ucrânia levou a decisão, que ocorreria em São Petesburgo, cidade russa, para Paris, na França.

Apesar da final ser apenas em 28 de maio, não há previsão para o fim do confronto e das invasões russas ao território ucraniano, o que gerou paralisação de campeonatos, pedidos de socorro e revolta por parte de jogadores da Ucrânia, como Zinchenko e Shevchenko.

Veja, a seguir, os detalhes da final da Champions League 2021/22.

Onde será a final desta edição de Liga dos Campeões?

Após decisão da UEFA, organizadora da Champions League, a final que aconteceria na cidade de São Petesburgo, foi alterada para Paris, na França.

O estádio escolhido foi o Stade de France, local para jogos da seleção francesa de futebol, com capacidade para cerca de 80 mil pessoas. Inclusive, a UEFA agradeceu ao presidente da França, Emmanuel Macron, pela ajuda e permissão para realização da final no país: "A Uefa gostaria de expressar seu agradecimento ao presidente da França, Emmanuel Macron, pelo apoio pessoal e comprometimento para que o jogo de clubes mais prestigiado da Europa fosse movido para a França, neste tempo de crise sem paralelos."

Quando acontece a final da Champions League 2021/22?

O jogo da final está previsto, e determinado, para ocorrer em 28 de maio de 2022, em um sábado. O horário ainda não foi definido, mas pode acontecer entre 13h30 e 17h00 (de Brasília).

Por que o local da final da Champions League 2021/22 foi alterado?

Na quarta-feira de 23 de fevereiro, o presidente Vladimir Putin anunciou que o exército russo iria invadir a Ucrânia. Com isso, tanto a Rússia como o território ucraniano correm sérios riscos de tragédias, como já ocorre com as grandes explosões e bombardeios, que deixaram dezenas de mortos e feridos.

A final ocorreria no território russo, e mesmo que apenas três meses após o início do confronto, não há previsão para o fim deste. Para a segurança das delegações, jogadores e torcedores dos dois finalistas, portanto, o local foi alterado para longe das invasões.