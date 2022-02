Países se manifestam e se recusam a jogar na Rússia partidas da repescagem da Copa

Nesta última quinta-feira (24), as seleções da Polônia, Suécia e República Tcheca relataram que não querem atuar em território russo, nos jogos válidos pela repescagem das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo deste ano.

A Polônia já possui jogo marcado contra a Rússia, em partida que vale pela semifinal da repescagem, e que deveria acontecer no dia 24 de março deste ano. Caso os russos avancem, a final será contra o vencedor do duelo entre Suécia e República Tcheca, no dia 29 do mesmo mês.

Para resolução dessa confusão, a UEFA se prontificou nesta sexta-feira (25) e emitiu um comunicado oficial, onde confirma que as equipes e seleções russas e ucranianas, que estejam em seus torneios, deverão realizar suas partidas como mandante em locais neutros.

Antes da decisão da UEFA, a Federação de Futebol Polonesa havia publicado, em parceria conjunta das federações sueca e tcheca, uma nota oficial que declarava a "pouca segurança para as seleções nacionais e delegações" em território russo.