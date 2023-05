Onde o Barcelona vai jogar com o Camp Nou fechado para obras?

Após partida no domingo (28), a casa da equipe blaugrana passará por reforma até dezembro de 2024

A partida entre Barcelona e Mallorca, pela 37ª rodada de La Liga terá uma atração especial. Além de ser a última partida do Barça em casa na temporada em que foi campeão, este será o último jogo da equipe no Camp Nou até o final de 2024. Isto porque a partir de segunda-feira (29), o estádio dos culés entrará em reforma e ficará, pelo menos, uma temporada inteira sem receber nenhum jogo de futebol.

Dessa forma, o atual campeão de La Liga mandará suas partidas no Estádio Olímpico Lluís Companys, também conhecido como Olímpico de Montjuic. A arena de jogos foi construída em 1927, para Exposição Internacional de 1929 e para tentar sediar as Olimpíadas de 1936, que acabaram acontecendo em Berlim. Em 1989, o estádio foi reformado para ser o principal local de competições dos Jogos Olímpicos de Barcelona, em 1992.

Situado a cerca de cinco kilômetros do Camp Nou, o estádio olímpico será a casa provisória do Barcelona nas temporadas 2023/24 e 2024/25. Com uma redução significativa de capacidade, o campo de Montjuic comporta 55 mil pessoas, muito diferente dos mais de 99 mil do Camp Nou, que recentemente teve os naming rights comprados pela empresa de streaming musical Spotify.

As obras não serão apenas no sentido de renovar o Camp Nou, será construído um complexo, com diversas atrações e serviços, que se chamará Espai Barça. O custo estimado da obra é de 1.45 bilhão de euros (cerca de R$ 8 bilhões), que será financiado por 20 empresas, que se uniram para viabilizar o alto investimento. As empresas estadunidenses JP Morgan e Goldman Sachs, que atuam no setor financeiro e imobiliário, serão as principais parceiras neste negócio.

Portanto, o domingo será um dia de despedidas. As antigas estruturas do Camp Nou serão mexidas e alguns anos se passarão até que a torcida possa reencontrar sua equipe em casa. Além de tudo, a partida será o adeus de Sergi Busquets e Jordi Alba, que não terão seus vínculos renovados com o clube da Catalunha.