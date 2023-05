Barcelona x Mallorca ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da La Liga

Equipes se enfrentam neste domingo (28), pela 37ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Já confirmado como campeão, o Barcelona enfrenta o Mallorca neste domingo (23), às 14h (de Brasília), no Camp Nou, pela 37ª rodada da La Liga. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

As equipes entram em campo para cumprir tabela, já que o Barça ficou com o título, enquanto o Mallorca está na 11ª posição, com 47 pontos e não sofre mais risco de rebaixamento. O Barcelona, no entanto, quer se despedir de sua torcida com uma vitória.

Prováveis escalações

Barcelona: Ter Stegen, Balde, Alonso, Christensen, Alba, Busquets, Gavi, De Jong, Dembélé, Raphinha e Lewandowski.

Mallorca: Rajkovic, Hadzikadunic, Valjent, Copete, Baba, Rodríguez, Maffeo, Costa, Ndiaye, Kadewere e Muriqi.

Desfalques

Barcelona

Pedri está no departamento médico.

Mallorca

Matija Nastasic, Ludwig Augustinsson, Antonio Raíllo e Íñigo Ruíz de Galarreta estão lesionados, enquanto Antonio Sánchez e Lee Kang-In cumprem suspensão.

Quando é?