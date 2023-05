Novo Camp Nou: mudanças, obras e tudo sobre a reforma do estádio do Barcelona

A expectativa é que o novo estádio fique pronto em 2024; clube mandará seus jogos no Olímpico Lluís Companys

Campeão de La Liga na temporada 2022/23, o Barcelona encerrará sua participação no Camp Nou neste domingo (28), pela 37ª rodada da competição, onde ficará ausente por, pelo menos, duas temporadas. O estádio será fechado para uma reforma, além da construção da nova arena "Espai Barça", que inclui um novo complexo junto do estádio.

Inaugurado originalmente em setembro de 1957, o Camp Nou já passou por outras grandes reformas em 1995, 2008 e a mais recente em 2018. As mudanças garantiram à arena o status de cinco estrelas da UEFA, que classifica os melhores palcos do futebol europeu.

O que vai mudar?

FCB

O principal objetivo da construção do novo estádio é a modernização do espaço de jogo do Barcelona, considerado pela diretoria "ultrapassado" quando comparado ao dos principais rivais.

O Novo Camp Nou terá cobertura total das arquibancadas, que terão capacidade para pouco mais de 110 mil torcedores. Novo placar eletrônico, ginásio para 15 mil pessoas, sedes administrativas e a revitalização da região também estão no projeto.

Quanto vai custar a reforma?

O projeto aprovado pelo Barcelona conta com um valor de 8 bilhões de reais (1,45 bilhão de euros) por toda a reforma. Os gastos serão financiados por 20 empresas diferente ao longo de 35 anos, o que permite que mesmo na fase financeira delicada do clube, o início do projeto fosse viável. Entre as marcas, as americanas Goldman Sachs e JP Morgan devem estar entre as principais parceiras.

No plano apresentado ao sócios, está acordado que o Barça só pagará esses investidores quando passar a gerar receitas no novo estádio. A expectativa é que o clube receba 1, 3 bilhões de reais (247 milhões de euros) anuais de faturamento com a reforma.

Quando as obras vão acabar?

Após a Prefeitura de Barcelona conceder a licença necessária, o plano é que as obras se iniciem já em junho de 2022 e se estendam até dezembro de 2026.

Onde o Barça jogará durante a reforma?

Barcelona

Considerando o longo prazo de inatividade do Camp Nou por conta das reformas, o Barcelona precisará de um "novo lar" para mandar os seus jogos até o fim das reformas do estádio. Com isso, a equipe mandará seus jogos no Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona, que foi reformado para os jogos Olímpicos de 1992, nas próximas duas temporadas.