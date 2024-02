Onde assistir a Santos x Corinthians ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paulista

Clássico alvinegro será disputado nesta quarta-feira (7), na Vila Belmiro; veja como acompanhar na TV e na internet

Santos e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (7), às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela sexta rodada do Campeonato Paulista 2024. A partida terá transmissão ao vivo da TNT na TV fechada e da HBO Max no streaming (veja a programação completa aqui).

Com 12 pontos, o Santos lidera o Grupo A e detém a melhor campanha no Paulistão até agora, além de já ter a vaga nas quartas de final bem encaminhada. Na visão do técnico Fábio Carille, o Peixe ainda está longe do ideal, mas destaca as quatro vitórias em cinco jogos.

"Falar que faríamos cinco jogos e ter quatro vitórias é muito difícil. O jogo-treino contra o Oeste me deixou uma impressão muito boa, que daríamos uma resposta legal. Saímos todos satisfeitos. Jogadores olhando para frente, buscando passes, nos encontrando. Cinco jogos e quatro vitórias não imaginávamos, mas o jogo-treino deixou boa impressão", afirmou.

"Minha gratidão pelo Corinthians é eterna. Mas estou aqui e vamos trabalhar para fazer um grande jogo e ser merecedor de uma vitória, a primeira do grupo em clássico. Será um prêmio para esse início, poder construir a quinta vitória em seis jogos. Somos líder provisório do geral, temos que valorizar isso. A partir de amanhã começo a preparar o grupo para o clássico", completou o treinador, que foi alçado a técnico profissional pelo rival.

Do outro lado, o Corinthians soma apenas três pontos após cinco rodadas e está na lanterna do Grupo C, ocupando também a vice-lanterna na classificação geral, dentro da zona de rebaixamento do Paulistão. Após a derrota por 3 a 1 para o Novorizontino, o técnico Mano Menezes foi demitido. A equipe será comandada interinamente pelo auxiliar Thiago Kosloski, já que o acerto com o técnico português António Oliveira aconteceu na noite desta terça-feira e o clube ainda precisa regularizar toda a documentação de seu novo comandante.

Em 349 jogos disputados entre as duas equipes, o Corinthians soma 137 vitórias, contra 111 do Santos, além de 102 empates. No último encontro válido pelo Campeonato Brasileiro 2023, as equipes empataram por 1 a 1.

Prováveis escalações

Santos: João Paulo; Hayner, Gil, Joaquim e Felipe Jonathan; João Schmidt, Diego Pituca, Otero e Cazares; Guilherme e Julio Furch. Técnico: Fábio Carille.

Corinthians: Cássio; Fagner, Félix Torres, Raul Gustavo e Hugo; Raniele, Maycon, Matheus Araújo e Ángel Romero; Yuri Alberto e Pedro Raul. Técnico: Thiago Kosloski (interino).

Desfalques

Santos

Giuliano, Sandry, Kyvison, Alex Nascimento e Zabala estão no departamento médico.

Corinthians

Diego Palacios, Paulinho e Ruan Oliveira estão lesionados, enquanto Guilherme Biro e Giovane, que estão com a seleção brasileiro no Pré-Olímpico.

Quando é?

Data: quarta-feira, 7 de fevereiro de 2024

quarta-feira, 7 de fevereiro de 2024 Horário: 19h30 (de Brasília)

19h30 (de Brasília) Local: Vila Belmiro - Santos, SP