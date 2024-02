Quem é António Oliveira, novo técnico do Corinthians

Treinador português ganhou destaque ao classificar o Cuiabá à Copa Sul-Americana de 2025

Após a demissão de Mano Menezes, António Oliveira é o novo técnico do Corinthians, conforme divulgou o UOL e a GOAL pôde confirmar, deixando a função de treinador do Cuiabá. Destaque na Série A, o treinador português é considerado um dos nomes mais promissores dos profissionais que atuam do futebol brasileiro. Ele ganhou reconhecimento ao evitar o rebaixamento do time mato-grossense no Campeonato Brasileiro de 2022 e por classificar a equipe para a Copa Sul-Americana no ano seguinte, além de seu trabalho no Athletico.

Pensando nisso, a GOAL reuniu as principais informações da carreira do treinador.