Quem vai ser o novo técnico do Corinthians após demissão de Mano Menezes

Alvinegro desistiu de continuar com Mano após apenas cinco jogos em 2024

Mano Menezes não é mais técnico do Corinthians. Um dia depois da derrota por 3 a 1 em plena Neo Química Arena diante do Novorizontino, o clube definiu a demissão do treinador e está no mercado em busca de um novo nome no cargo.

Além do revés diante do time de Novorizonte, o Alvinegro também sofreu um duro baque na perda do tabu de quase dez anos de invencibilidade na Neo Química Arena sobre o São Paulo. Os dois episódios deixaram a pressão sobre o técnico de 61 anos insustentável.

Mano deixa o Corinthians com apensa 38% de aproveitamento dos pontos disputados, um dos piores da era recente no clube. Foram seis vitórias, cinco empates e nove derrotas, em 20 partidas.

Abaixo, a GOAL esmiúça todos os detalhes da busca do Corinthians por um novo comandante...