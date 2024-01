Saiba quais são as cinco plataformas que fazem a transmissão das partidas do torneio

O Campeonato Paulista abre a temporada de futebol profissional no estado com muitas opções de transmissão para os fãs. O Palmeiras vai em busca do tricampeonato, mas precisa enfrentar a concorrência de Corinthians, São Paulo, RB Bragantino e Santos - e mais alguma surpresa, talvez.

Abaixo, a GOAL mostra todos os canais, na TV aberta e fechada, no streaming e no YouTube, que fazem a transmissão das partidas do Paulistão 2024. Se liga!