Quem é Thiago Kosloski, auxiliar técnico do Corinthians que virou interino e já treinou Vasco e Coritiba

Veja mais sobre quem vem comandando os treinamentos do Timão após a demissão de Mano Menezes

O Corinthians apontou o auxiliar técnico Thiago Kosloski para liderar os treinamentos e os próximos desafios da equipe após a demissão de Mano Menezes. Com um início ruim no Paulistão 2024, o ex-técnico, o auxiliar Sidnei Lobo e o preparador físico Diego Linhares deixam o Parque São Jorge.

Desta forma, quem assumiu a preparação para o duelo contra o Santos, na quarta-feira (7), às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, foi o agora interino Thiago Kosloski. Trata-se de um dos reforços do Timão no extracampo para a temporada de 2024.

Embora Márcio Zanardi, do São Bernardo, seja o favorito para a beira do campo corintiana, o treinador ainda não poderia comandar pelo Campeonato Paulista, pois já treinou outro clube participante. Sendo assim, a GOAL te mostra quem está à frente dos treinos e dos próximos passos do Alvinegro na ocasião.

Mais artigos abaixo