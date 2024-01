Os artilheiros do Campeonato Paulista 2024

Conheça os goleadores do principal campeonato estadual do país

O Campeonato Paulista, principal torneio estadual do país, retorna para mais uma edição na temporada de 2024. Reconhecido como o epicentro dos confrontos mais intensos entre os clubes do estado, a competição destaca-se não apenas pelo elevado nível técnico, mas também pelo destaque que oferece aos maiores artilheiros do torneio.

Nomes de destaque como Yuri Alberto, representando o Corinthians, Jonathan Calleri pelo São Paulo, Endrick defendendo o Palmeiras, Julio Furch no Santos, e Eduardo Sasha atuando pelo RB Bragantino, já estão confirmados para participar neste ano, prometendo acrescentar competitividade e brilho ao torneio.

Nas últimas duas edições, o Palmeiras escreveu seu nome na história ao conquistar o bicampeonato Paulista. Curiosamente, mesmo com tal domínio, o clube não conseguiu produzir um artilheiro nestas temporadas. No entanto, a expectativa para a edição de 2024 é intensa para descobrir quem se destacará como o goleador principal desta disputa acirrada. Abaixo, a GOAL destaca os artilheiros do Campeonato Paulista.

Última atualização: 20h30 (de Brasília) de 23 de janeiro de 2024.