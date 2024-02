Os detalhes do acerto do Corinthians com o técnico português António Oliveira: tempo de contrato, multa e mais

Os paulistas vão desembolsar R$ 1,1 milhão para contar com o treinador português

O Corinthians encaminhou um acordo com o técnico Antonio Oliveira para assumir a equipe na vaga de Mano Menezes. A notícia foi trazida inicialmente pelo UOL e confirmada pela GOAL. Ainda segundo apuração da reportagem, o novo diretor-executivo de futebol, Fabinho Soldado, foi o responsável por conduzir as conversas com o estafe do treinador português.

O acordo é para que Antonio Oliveira assuma o Corinthians até dezembro deste ano. O Cuiabá está ciente das tratativas e aguarda o pagamento da multa contratual. Inicialmente, o clube paulista ouviu que a multa do português era de R$ 5 milhões, mas em contato direto com o estafe do treinador, os dirigentes foram informados que o valor está na casa de R$ 1,1 milhão.