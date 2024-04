Onde assistir a Roma x Milan ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final da Europa League

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (18), no Estádio Olímpico de Roma; confira a transmissão e outras informações do jogo

Roma e Milan se enfrentam nesta quinta-feira (18), às 16h (de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma, na Itália, pelo jogo de volta das quartas de final da Europa League 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Após empatar com a Udinese por 1 a 1 no Campeonato Italiano, a Roma volta as atenções para a disputa do mata-mata da Liga Europa. Como venceu o primeiro jogo por 1 a 0, a equipe entra em campo com a vantagem do empate para avançar à semifinal.

Na primeira fase, a Roma terminou na vice-liderança do Grupo G, com 13 pontos, dois a menos que o Slavia Praga, enquanto na segunda fase eliminou Feyenoord nos pênaltis por 4 a 2. Já nas oitavas de final, deixou para trás o Brighton por 4 a 1 no placar agregado.

Mais artigos abaixo

Do outro lado, o Milan precisa vencer por dois gols de diferença para garantir a classificação. Quem avançar terá pela frente o vencedor do confronto entre Bayer Leverkusen e West Ham. Terminando na terceira posição do Grupo F da Champions League, os Rossoneri eliminaram o Rennes nos playoffs por 5 a 3 no agregado e o Slavia Praga nas oitavas de final por 7 a 3 no agregado.

Prováveis escalações

Roma: Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola; Bove, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. Técnico: Daniele de Rossi.

Milan: Maignan; Florenzi, Thiaw, Gabbia e Theo Hernández; Reijnders e Adli; Loftus-Cheek, Rafael Leão e Pulisic; Giroud. Técnico: Stefano Pioli.

Desfalques

Roma

Bryan Cristante está fora.

Milan

Simon Kjaer, Kalulu e Tomori são desfalques.

Quando é?