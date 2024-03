Quartas de final da Liga Europa 2023/24: jogos, onde assistir, times, resultados e mais

Duelos de gigantes, clássico e confrontos eletrizantes marcam a briga por vaga nas semifinais da competição europeia

Os times classificados para as quartas de final da Liga Europa foram definidos, e o sorteio da fase final aconteceu para indicar quem se enfrenta no clímax da segunda maior competição do Velho Continente.

Em jogos emocionantes marcados pelos melhores colocados da fase de grupos e pelos terceiros lugares de suas chaves na Champions League, as oitavas de final da Europa League garantiram times gigantes do cenário europeu para as fases finais. Os duelos de ida e de volta serão nos dias 11 e 18 de abril, respectivamente.

Tem clássico italiano, líder de grande liga europeia, atual campeão do continente e muito mais até chegar na decisão da competição. É garantia de jogão daqui em diante! Sendo assim, a GOAL apresenta quais são os times classificados, quem se enfrenta, e onde é possível acompanhar todos os jogos.

