Onde assistir a RB Bragantino x Vasco ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (17), no Estádio Nabi Abi Chedid; confira a transmissão e outras informações do jogo

RB Bragantino e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (17), às 19h (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após empatar com o Fluminense por 1 a 1 na rodada de estreia, o RB Bragantino vai em busca da primeira vitória no Brasileirão. O goleiro Cleiton, que sofreu uma contusão na região lombar da coluna, é tratado como dúvida. Caso não esteja apto, o técnico Pedro Caixinha pode optar pela entrada de Lucão no gol.

Do outro lado, o Vasco chega embalado com a vitória sobre o Grêmio por 2 a 1 na primeira rodada e busca manter o aproveitamento de 100% no Brasileirão. Sem Medel, com problemas pessoais, o técnico Ramón Díaz pode escalar João Victor na zaga.

Em 19 jogos disputados entre as equipes, o Vasco soma sete vitórias, contra duas do RB Bragantino, além de 10 empates. No último encontro válido pelo segundo turno do Brasileirão 2023, o Gigante da Colina venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

RB Bragantino: Lucão; Andrés Hurtado, Douglas Mendes, Luan Cândido e Juninho Capixaba; Jadsom, Raul e Gustavinho; Ignacio Laquintana, Henry Mosquera e Eduardo Sasha. Técnico: Pedro Caixinha.

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Léo e Lucas Piton; Mateus Carvalho, Galdames e Sforza; Rossi, David e Vegetti. Técnico: Ramón Díaz.

Desfalques

RB Bragantino

Helinho e Matheus Fernandes estão machucados, enquanto Nathan Camargo segue em transição física.

Vasco

Gary Medel, com problema familiar, está fora. Payet, Paulinho e Jair seguem no departamento médico.

Quando é?

Data: quarta-feira, 17 de abril de 2024

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Estádio Nabi Abi Chedid - Bragança Paulista, SP

Arbitragem: Paulo Cesar Zanovelli (árbitro), Guilherme Dias e Fernanda Kruger (assistentes), Marcio dos Santos (quarto árbitro), Charly Mary dos Santos (VAR)