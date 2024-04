Campeonato Brasileiro 2024: os artilheiros e garçons da competição

Não faltam candidatos ao posto de grande goleador do Brasileirão

Tudo bem que a Libertadores é a Glória Eterna, mas o Brasileirão é, muito provavelmente, o campeonato de clubes mais forte de toda a América. Além de um grande número de camisas gigantes em campo, as equipes que aparecem como coadjuvantes não costumam vender barato os seus resultados.

O caminho pelo título exige uma defesa forte, mas é sempre bom contar com um grande artilheiro. E não faltam candidatos ao posto agora em 2024: Pedro (Flamengo), Germán Cano (Fluminense), Jonathan Calleri (São Paulo), Tiquinho Soares (Botafogo), Hulk (Atlético-MG), Paulinho (Atlético-MG), Vegetti (Vasco) e até nomes incomuns, como o congolês Yannick Bolasie (Criciúma), surgem como boas apostas.

Em 2023, o grande artilheiro foi Paulinho, do Atlético-MG. Mas vale lembrar que o maior goleador do Brasileirão em todos os tempos é Roberto Dinamite, ídolo do Vasco, e considerando apenas a era dos pontos corridos o artilheiro histórico é Fred. Confira, abaixo, a artilharia do Brasileirão 2024.

Última atualização às 19h08 (de Brasília) de 14 de abril de 2024