Onde assistir a RB Bragantino x Racing ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Sul-Americana 2024

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (09), no Estádio Nabizão; confira a transmissão e outras informações do jogo

RB Bragantino e Racing se enfrentam nesta quinta-feira (9), às 21h (de Brasília), no Estádio Nabizão, em Bragança Paulista, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Paramount+ no streaming (veja a programação completa).

Após empatar por 1 a 1 com o Flamengo no Brasileirão, o RB Bragantino volta suas atenções para a disputa da Sul-Americana. Na vice-liderança do Grupo H, com seis pontos, o Massa Bruta registra duas vitórias (contra o Coquimbo Unido por 1 a 0 e o Sportivo Luqueño por 2 a 1) e uma derrota (justamente para o Racing por 3 a 0).

Do outro lado, o Racing está liderando o Grupo H, com nove pontos, e busca manter o aproveitamento de 100% na Sul-Americana. Até agora, venceu o Sportivo Luqueño por 2 a 0, o RB Bragantino por 3 a 0 e o Coquimbo Unido por 2 a 1.

Prováveis escalações

RB Bragantino: Cleiton; Luan Cândido, Pedro Henrique, Eduardo Santos; Eric Ramires, Juninho Capixaba, Gustavinho, Nathan Mendes; Eduardo Sasha, Vitinho, Henry Mosquera.

Racing: Facundo Cambeses; Marco Di Cesare, Santiago Sosa, Agustin Basso, Facundo Mura; Gabriel Rojas; Bruno Zuculini, Agustin Almendra, Juan Quintero; Maximiliano Salas, Roger Martinez.

Desfalques

RB Bragantino

Raul, Andres Hurtado e Bruninho estão no departamento médico.

Racing

Sem desfalques confirmados.

Quando é?