Onde assistir a RB Bragantino x Flamengo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (4), pela quinta rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Flamengo visita o RB Bragantino na noite deste sábado (4), a partir das 18h30 (de Brasília), no Nabizão, em Bragança Paulista, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Vindo de empate no jogo passado, o RB Bragantino está na terceira posição do campeonato, com 8 pontos. O Massa Bruta também ficou na igualdade no meio da semana, pela Copa do Brasil. E apesar de ter compromisso importante na Copa Sul-Americana, o técnico Pedro Caixinha deve mandar a campo sua força total.

Já o Flamengo não teve boas atuações nas partidas recentes e chega pressionado para o duelo. O Rubro-Negro está na oitava colocação, com 7 pontos. Mesmo precisando dar uma resposta positiva em campo, o técnico Tite deve promover alterações na equipe, pensando no compromisso do meio da semana, pela Copa Libertadores.

As equipes já se enfrentaram 19 vezes, com sete vitórias do RB Bragantino, seis do Flamengo, além de seis empates. No último confronto entre os times, o Rubro-Negro venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

RB Bragantino: Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Luan Candido e Capixaba; Jadson, Eric Ramires, Gustavinho; Nacho, Sasha e Vitinho.

Flamengo: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Allan, Igor Jesus, Gerson e De la Cruz; Bruno Henrique e Pedro.

Desfalques

RB Bragantino

Raúl, Andrés Hurtado e Nathan Camargo continuam no departamento médico.

Flamengo

Pulgar e Arrascaeta eguem o departamento médico.

Quando é?

Data: sábado, 4 de maio de 2024

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: Nabizão, Bragança Paulista - SP

Arbitragem: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (FIFA) (árbitro), Guilherme Dias Camilo (FIFA) e Celso Luiz da Silva (assistentes), Rodrigo Jose Pereira de Lima (FIFA) (quarto árbitro) e Daniel Nobre Bins (VAR-FIFA) (VAR)